Kevin Steven Serna: "Me llena de felicidad haber marcado un gol como Maradona"

Kevin Steven Serna Jaramillo es un futbolista colombiano que milita en la Asociación Deportiva Tarma (ADT), de Perú, y que en las últimas horas ha sido portada de diarios internacionales y todo por un golazo, al estilo 'maradoniano' que convirtió para su equipo frente a Cienciano el pasado miércoles. Lo cierto es que este viernes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el protagonista de la acción y el futbolista oriundo de Popayán no ocultó su alegría por dicha anotación.

"Por ahí varios compañeros molestándome: 'llegó Maradona'. Yo me lo tomé con calma, cuando a uno lo camparan con una gran leyenda, me llena de felicidad. Haber marcado un gol como él, pero sobre todo, haber ayudado al equipo", dijo de entrada Serna Jaramillo en 'Blog Deportivo'.

A renglón seguido contó cómo el golazo que le anotó a Cienciano y que significó el empate 2-2 para Asociación Deportiva Tarma (ADT).

"Yo la agarré (la pelota), y en ese momento en el fútbol te pasan muchas cosas, estaba esperando el movimiento de algunos compañeros, vi que cuando la pelota pasó al cuarto defensa, sentí una sonrisa de inmediato porque sentía que iba a marcar, luego sale el arquero y gol", prosiguió Kevin Steven Serna Jaramillo.

Publicidad

Otras declaraciones de Kevin Steven Serna Jaramillo:

"Sí, gracias a Dios estoy haciendo una buena campaña, lo más importante es contribuir al equipo, que me ha dado la confianza y que mejor manera de retribuirla que con goles y asistencias, por el buen momento que tiene el equipo"

Publicidad

*Venía buscando el gol de antología...

"Justo por ahí lo venía buscando, en el mismo partido contra el Cristal, pero el arquero lo terminó enviando al tiro de esquina. Lo venía buscando, se dio cuando menos lo esperaba".

*Su carrera deportiva

"Comencé jugando Primera C un tiempo, pero no tuve la oportunidad de debutar en el fútbol colombiano. Luego se me dio la oportunidad de jugar en Portugal, y gracias Dios, estuve allí seis meses y luego voy al Sportivo Luqueño de prueba, debuté contra Olimpia. Y de ahí, me lesioné y estuve un tiempo por fuera, luego terminé contrato y luego vine a Perú, en liga 2. Quedé mejor jugador de Liga 2 y gracias a Dios estoy aquí en Tarma".

*Sueña con jugar en Colombia

"Uno siempre quiere jugar en su tierra, pero sí me gustaría jugar en Colombia y espero algún día hacerlo".