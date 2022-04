Kevin Trapp y el gol que Santos Borré le dedicó a Freddy Rincón: "Para él fue muy importante"

El golazo que Rafael Santos Borré le dedicó a Freddy Rincón, el cual lo anotó contra Barcelona en el propio Camp Nou, fue motivo de conversación durante varios días en nuestro país, por el sensible fallecimiento del exjugador de la Selección Colombia.

Justamente, para recordar ese momento histórico para el delantero barranquillero, en Gol Caracol charlamos con Kevin Trapp, arquero del Eintracht Frankfurt, quien atendió a los micrófonos de este portal durante el 'International Media Day' de las 'águilas', que se llevó a cabo este martes.

"Bueno, yo estaba bastante lejos de la acción del gol, pero vi que agarró el balón y pateó realmente bien. Fue un gol increíble, para hacer un gol desde esa distancia tienes que patear realmente bien la pelota y eso fue lo que hizo", expresó de entrada sobre dicha acción.

Ese tanto, significó el 2-0 para los alemanes en el Camp Nou, contra Barcelona, al que eliminaron en los cuartos de final de la Europa League, con un Santos Borré en un gran nivel durante el tiempo que disputó en la cancha del escenario deportivo.

"Fue un momento que necesitábamos, para sentirnos con más confianza en el partido porque pudimos sentirnos más fuertes. Esta clase de goles nos hace sentir orgullosos de él, me siente feliz por él porque ha pasado tiempos difíciles acá. Es muy ambicioso, le gusta anotar y cuando no anota se ve que no es feliz. Enloquecí al ver ese gol", agregó el jugador de la Selección Alemania.

Además, el mundialista en Rusia 2018, agregó: "Para él fue muy importante, para el equipo también lo fue, fue un gol muy importante".

¿Cuándo vuelva a jugar Eintracht Frankfurt, en la Europa League?

En las semifinales de la Europa League, el conjunto del delantero colombiano tiene que medirse a West Ham, este jueves, a partir de las 2 de la tarde. El partido de ida se jugará en Inglaterra y la vuelta en Alemania, el jueves 5 de mayo, en el mismo horario.