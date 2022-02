Kostas Tsimikas: “Estoy bastante seguro que Luis Díaz nos ayudará mucho, en Liverpool”

En Liverpool están contentos con el fichaje de Luis Díaz , y no solo los directivos y el cuerpo técnico, también los futbolistas. En este caso fue Kostas Tsimikas quien se refirió al jugador colombiano.

“Todo el mundo está deseando verlo con los Reds. Obviamente, cuando jugamos contra el Porto, creo que fue su mejor jugador”, afirmó de entrada el lateral izquierdo, para la cuenta oficial del club.

Además, Tsimikas aseveró que “tengo muchas ganas de conocerlo, hablar con él y estar aquí para lo que quiera. Estoy bastante seguro de que nos ayudará mucho”.

“Realmente va al uno contra uno, no pensó demasiado. Me gusta mucho como jugador, porque me gusta cuando un jugador no piensa demasiado y va directo a marcar él mismo y tratar de hacer algo por su equipo. Ojalá lo vea aquí también. Es un jugador increíble”, finalizó el futbolista del Liverpool.