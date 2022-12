La angustia de Franco Arizala en el terremoto de México: “Se me iba a caer un árbol encima”

El pasado martes se vivió un sismo de magnitud 7,5, con epicentro en Oaxaca, que dejó hasta el momento al menos siete víctimas fatales. Así lo vivió este futbolista colombiano de Alebrijes.

Franco Arizala llegó hace un año a la segunda división del fútbol mexicano, luego de casi una década en la primera categoría, donde vistió las camisetas de Pachuca, Jaguares, León, Atlas y Puebla.

El atacante nariñense, de 33 años, actualmente milita en Alebrijes de Oaxaca, nombre del estado que fue noticia mundial el pasado sábado al ser el epicentro del terremoto de magnitud 7,5.

“Estoy bien, con un poco de susto porque la verdad fue bastante fuerte. Afortunadamente no hubo mayores consecuencias. Yo vivo en la capital, que también se llama Oaxaca y tengo entendido que el epicentro fue en Huatulco, que es Costa. Estamos hablando de unos 300 kilómetros de distancia”, le dijo desde México a GolCaracol.com.

Sobre el preciso momento del sismo, el delantero que encuentra aún a la espera de una decisión sobre el torneo de segunda división, pues por la pandemia las autoridades dieron por finalizado el certamen.

“Fue bastante confuso al principio. Yo estaba haciendo una diligencia en el carro, me agarró en la calle. Cuando iba llegando al sitio al que iba, empecé a ver gente corriendo y saliendo de los locales. Había un auto adelante mío y se paró por completo, yo no entendía nada hasta que me detuve y ese carro se empezó a mover. ¡Qué susto cuando vi los árboles de un lado para otro, pensé que se me iban a caer encima!”, relató.

En plena angustia, Arizala logró moverse y ubicarse en un sitio sin árboles ni cables de luz. “No salí del carro, fueron como unos 40 segundos que se hicieron eternos”.

“Después logré ir a donde tenía pensado, pero todo el mundo estaba afuera entonces nos pusimos a ver noticias y mostraron que hubo algunos daños en el centro y que iban a ver replicas. Incluso, estuvimos sin luz por un buen rato”, concluyó.