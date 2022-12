La bronca de River Plate con Atlético de Madrid, por quererle sacar a Rafael Santos Borré

Enzo Francescoli, exjugador y actualmente manager del club ‘millonario’, se refirió a lo cerca que estuvo el delantero colombiano de dejar el elenco argentino, en este 2020.

Rafael Santos Borré es el goleador y el referente en el ataque de River Plate, equipo que no lo quiere perder, aunque el Atlético de Madrid estuvo cerca de llevárselo de vuelta, en este 2020.

Este jueves, Enzo Francescoli, manager del elenco de la ‘banda cruzada’, contó detalles y mostró su enojo por la forma en la que manejó el asunto el club español.

"No tuvimos que convencer a Borré, él fue quien dijo que no se quería ir. Me llamó la atención cómo se manejó el Atleti, porque el torneo había empezado. Nos molestó bastante porque no es la manera de laburar que tenemos”, señaló el exfutbolista para ‘Closs Continental’.

Además, Francescoli aseguró que tuvieron que trabajar fuerte para lograr que el conjunto español no se lo llevara de vuelta, ya que el barranquillero ya hizo parte del plantel de los ‘colchoneros’, en 2017.

"En este mercado tuvimos 15 días intensos en los que pudo irse Borré. Esperaremos ahora hasta mayo”, finalizó.

Actualmente el delantero colombiano es el actual goleador de la Superliga Argentina, con 12 anotaciones.