La bronca de Wilmar Barrios con un periodista que no lo dejó comer tranquilo

El mediocampista de la Selección Colombia, quien estuvo en los partidos preparatorios de la ‘tricolor’, asistió a una ceremonia realizada por Boca Juniors y en un video se le ve molesto tras ser interrumpido mientras comía.

Wilmar Barrios, uno de los baluartes del mediocampo de los 'xeneizes', y quien es de los titulares fijos del técnico Guillermo Barros Schelotto, asistió a la cena anual solidaria, para ayudar a los programas sociales de la institución argentina.

En el evento, realizado en la noche del jueves, también estuvieron los otros futbolistas colombianos del plantel, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Frank Fabra.

Pero un momento que captaron los medios argentinos, fue cuando un periodista de ‘TyC Sports’ se acercó a Barrios, cuando se encontraba en la mesa comiendo, y le insistió que se pusiera de pie para entrevistarlo.

Frente a esto, el mediocampista colombiano le dijo que “ahorita hablamos, que estoy comiendo” y ante la insistencia del reportero, el exjugador del Tolima se molestó y le señaló que “déjame comer tranquilo”.

Luego, Barrios sí atendió al periodista y habló sobre su futuro, a lo que mencionó que "si en algún momento me tengo que ir, me quiero ir ganador, por la puerta grande. Uno de los objetivos que me puse este año fue la Copa Libertadores y por eso me quedé, para guerrear y alcanzar el objetivo", concluyó.

Vea acá la bronca de Wilmar Barrios con el periodista:

Hay algo que NO le gusta a @wilmarBarrios8 ... que lo interrumpan cuando come 😆🇨🇴 pic.twitter.com/tJGc3kpJeE — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) October 19, 2018