"La carrera de Luis Díaz es un ejemplo para todos; gracias a sus principios brillará en la Premier"

"Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena" y Luis Díaz lo tuvo muy claro desde el principio. Por eso, lejos de bajar los brazos ante cuanta dificultad se le presentó, siempre se levantó, luchó y demostró hambre de gloria y triunfo, teniendo sus objetivos claros desde los inicios de su carrera.

Así se lo contó Carlos 'Piscis' Restrepo a Gol Caracol, en esta entrevista. Y es que el estratega fue pieza clave, ya que confió, desde un principio, en las capacidades del guajiro, abriéndole las puertas de la Selección Colombia Sub-20, a pesar de que las opiniones de otros iban en contravía, incluso de médicos que afirmaron que no estaba en condiciones.

Publicidad

Los valores y principios del delantero han sido fundamentales en este camino que empezó en el Barranquilla FC, pasó por Junior de Barranquilla, dio el salto al Porto y, ahora, llegó al Liverpool, donde espera brillar, dejar una enorme huella, ser uno de los mejores de la historia y, más que nunca, ser un ejemplo a seguir, siendo persona antes que futbolista.

¿Cuál es su opinión sobre la llegada de Luis Díaz al Liverool?

"Estamos frente a un ejemplo para la juventud y el pueblo colombiano; Luis Díaz es el caso de quien logra la superación de manera sorprendente, con mucha voluntad y gran actitud. 'Lucho' tuvo momentos difíciles a lo largo de su recorrido, pero los venció y con esta llegada al Liverpool se culmina un maravilloso acontecimiento para absolutamente todos."

Publicidad

¿Qué significado tiene para el fútbol colombiano?

"Es algo positivo para quienes practican este deporte, ya que tendrán a alguien a quien seguir. Además, esto potenciará el valor humano que tiene el jugador colombiano, así como también nuestro fútbol, que sigue posicionándose por el esfuerzo que hacen estos muchachos en el día a día, logrando sus carreras de una manera muy especial y particular."

¿Cuál es la principal virtud de él que lo llevó a dar este paso?

"El tema de la resiliencia en él fue fundamental porque fue un muchacho que nunca claudicó, a pesar de haber nacido con desventajas, de haber luchado en su aspecto físico, perfeccionarse y, con el tiempo, luchar para competir en la élite. Al final ese valor se lo rescato porque siempre tuvo actitud y escuchó, que termina siendo un valor que no todos lo tienen."

Publicidad

¿Hubo algo o alguien que ayudara para que jamás bajara los brazos?

"Seguramente, en el camino uno va encontrando ciertas ayudas; al final todos tenemos nuestros ángeles que se aparecen y empujan para que te potencies. Además, Luis siempre fue un muchacho que escuchó, tuvo actitud para entrenarse y, de paso, ganarse su lugar, independientemente de los diagnósticos que, en su momento, se dieron."

¿Cuáles diagnósticos?

"Con relación a su aspecto físico, que fue algo de lo que siempre se dudó por varias razones, pero, en especial, de cara a la competencia internacional. Así que verlo dando este paso llena de alegría, orgullo y satisfacción por haberlo disfrutado un rato en algunas convocatorias y en el Sudamericano. Al final, siendo sincero, la felicidad también es mía."

Publicidad

¿Cuál fue el granito de arena que le aportó?

"Haber sido justo para escogerlo. Cuando Luis estuvo en convocatorias y estábamos pronto a elegir los nombres para el Sudamericano, hubo un concepto médico que decía que un muchacho con su composición física no iba a dar, pero primó lo futbolístico y por eso digo que me alegro por no haber traicionado el fútbol, ni a una persona que tanto trabajó."

Así como salió bien, pudo no haber sido así, ¿Qué lo motivó a jugársela?

"Que, bajo su esfuerzo, tenía una gran condición y sobre la velocidad había buen manejo de balón, marcando la diferencia en el grupo, entonces decidí utilizarlo hasta donde se pudiera. La participación y ser justo, llevándolo, le dio la figuración y ese plus que da el paso por la Selección Colombia. Me alegra que supo aprovechar cada una de las oportunidades."

Publicidad

¿Cree que Luis Díaz ya tocó techo?

"Eso siempre va en la persona, que quiere crecer y potenciarse. Compartirá junto a excelentes compañeros y entrenadores, quienes vienen marcando un lindo camino, así que si está dispuesto a aprender, tendremos un futbolista más hecho, que entienda mejor el juego, esperando como persona, que es extraordinario, crezca más porque somos eternos aprendices."

¿Cuál será la clave para brillar en el fútbol inglés?

"Es importante la adaptación, ese punto es alto porque seguimos sufriendo con los jugadores que salen y, lastimosamente, si hacemos un balance de los colombianos que han ido al exterior, en el útlimo tiempo, varios han regresado; espero que ese paso por Porto, que es una escuela interesante, y pasar a la Premier League, le permita consolidar más cosas."

Publicidad

¿Cómo lograr esa adaptación?

"Siento que ellos hacen un estudio riguroso para tomar una determinación y la expresión del técnico Jurgen Klopp con Luis Díaz es que él encaja perfectamente en la estructura que desea. Creo que por los valores que tiene 'Lucho' de escucha, es dispuesto, tiene buena actitud y se relaciona bien, no tendrá problemas para brillar en la Premier League."

¿Qué siente al ver que usted se la jugó, confió, aportó y ya donde va Luis Díaz?

"Me alegra que haya sabido encaminar su proyecto de vida. Con tenacidad lo logró y está dando este paso importante. La carrera de Luis Díaz es un ejemplo para todos. Ojalá que estos muchachos colombianos sigan triunfando, ya que así esa es la manera como se sostiene este deporte tan lindo y que queremos tanto, como lo es el fútbol colombiano."