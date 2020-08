La Champions, sin jugadores colombianos: Santiago Arias y Atlético de Madrid dijeron adiós

La Champions League no fue este año para los futbolistas colombianos, todo luego de que Santiago Arias, con el Atlético de Madrid, quedaran eliminados a manos del Leipzig, este jueves.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, a falta de exámenes médicos, será nuevo jugador del Getafe

Para las semifinales y los dos partidos que restan de cuartos de final (Barcelona vs. Bayern Múnich y Manchester City vs. Lyon), ya no habrá participación de los nuestros.

El primero en salir en las instancias finales fue Dávinson Sánchez, quien con el Tottenham perdió 4-0 con Leipzig, en octavos de final.

Otro de los relevantes futbolistas colombianos y que le dijo adiós a la Champions League en esa instancia fue Juan Guillermo Cuadrado, que con la Juventus se vieron sorprendidos por el Olympique de Lyon, con el que empataron 2-2 en el marcador global, pero por el gol de visitante no les alcanzó.

RB Leipzig dio el batacazo de la Champions: derrotó 2-1 al Atlético de Madrid y clasificó a ‘semis’

Publicidad

Además, David Ospina, aunque tenía una leve esperanza con el Nápoles frente al Barcelona, en el duelo de vuelta de los octavos de final también cayó y con el 4-2 en contra dijo adiós.

En esta instancia y aunque no tuvo protagonismo, también está James Rodríguez y el Real Madrid, que no pudieron remontarle al Manchester City y quedaron eliminados de la Champions League.

Por último, en cuartos de final quedaban tres futbolistas colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, con el Atalanta, y Santiago Arias con el Atlético de Madrid, perdieron 2-1 contra el PSG y el Leipzig, respectivamente, y así se terminó la participación de los nuestros en la Champions League 2019/20.

“Edwin Cardona tiene un pie en Boca Juniors”, las novedades desde Argentina