La coincidencia entre Rafael Santos Borré y Mohamed Salah para mejorar la definición

El delantero colombiano de River Plate contó cómo fue su experiencia con Jaime Pabón, entrenador que contactó para mejorar sus remates de cara a la portería, quien también trabajó con el astro egipcio del Liverpool.

Rafael Santos Borré, delantero colombiano de River Plate, reveló que buscó al entrenador Jaime Pabón para mejorar su definición, quien también ayudó Mohamed Salah, atacante egipcio del Liverpool.

"Es algo que hice en las vacaciones pasadas. Es un amigo para mí porque no lo conocía y me mostró que el fútbol va agarrado de mejorar y corregir ciertas cosas, tener alguien al lado que te llene de confianza. Él me ayudó a retomar esa confianza", señaló el exjugador del Deportivo Cali, al medio argentino ‘TyC Sports’.

Borré, quien se encuentra en Estados Unidos con el equipo ‘millonario’ realizando pretemporada, aseguró que "me enseñó a manejar la tranquilidad adentro de la cancha y estar más enfocado a la hora de tener las ocasiones de gol. También a hacer ciertos movimientos en el área cuando hay mucha gente adentro o tomarme un tiempo más para definir. De a poco voy trabajando y corrigiendo eso. Uno siempre quiere mejorar".

