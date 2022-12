La colombiana Isabella Echeverri seguirá una campaña mas en el Sevilla Femenino

La futbolista, de 26 años, cumplirá su segundo año consecutivo en la máxima categoría del fútbol femenino español. Echeverry ha jugado 19 partidos de los 22 disputados y ha anotado dos goles.

Isabella Echeverri amplía su vinculación con el Sevilla Femenino, de la Primera Iberdrola, por una campaña más, hasta junio de 2021, informó este viernes el club en un comunicado.

La defensa internacional nacida en Medellín, una de las más utilizadas por el entrenador argentino Cristian Toro esta temporada hasta la suspensión de la competición por la pandemia de coronavirus, cumplirá así su segundo año consecutivo en la máxima categoría del fútbol femenino español.

Isabella, que cumplió el 16 de este junio 26 años, ha participado en la competición liguera en diecinueve partidos de los veintiún disputados y ha anotado dos goles.

Publicidad

“A hoy es imposible jugar un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias, en Barranquilla”

"Me siento muy feliz y con mucha ilusión por poder continuar otra temporada más con el Sevilla FC. Desde el primer momento en que me puse la camiseta sentí una responsabilidad muy grande, no únicamente por la historia del club sino también por todo lo que se quiere invertir en este proyecto del fútbol femenino", ha afirmado la colombiana en declaraciones que facilita el club.

"Me han transmitido mucha confianza desde el primer momento en que llegué el año pasado hasta el momento en el que me ofrecieron renovar. Me siento en mi casa y siento que este año será un año bonito para seguir ganándome el respeto y la confianza del club, así como de todos los aficionados del Sevilla FC", ha destacado.