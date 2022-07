La continuidad de Alfredo Morelos en el Rangers, genera discordia en Escocia

El futuro de Alfredo Morelos en el Rangers ha generado opiniones divididas en algunas figuras del fútbol escocés. Mientras unos han destacado que la continuidad del delantero colombiano sería fundamental, otros han mencionado que el club está ante una buena chance de hacer caja con él en el mercado de fichajes.

Equipos como Aston Villa y Sevilla, han sonado como destinos probables del futbolista colombiano, que tiene un año más de contrato con el Rangers, equipo con el que ha destacado destacado desde hace 5 años.

Publicidad

Barry Ferguson, futbolista que tuvo paso en el Rangers, aseguró que la continuidad de Morelos en el Rangers es fundamental: "Cuando lo tienes en el estado de ánimo adecuado, es un gran delantero. Creo que si le preguntas a cualquier equipo de la liga escocesa, o de Europa, que jugó contra Rangers, no habrían querido enfrentarlo”.

“Para mí, cuando él está en forma, y está en eso, es un delantero de primera. No se sorprendan si firma una extensión, porque en el Rangers lo quieren”, aseguró Ferguson para 'The Go Radio Football Show'.

Por su parte, Stuart McCall, exjugador de Rangers, no consideró la relevancia del 'búfalo' en el equipo, mencionando que, aunque su aporte en el equipo ha sido bueno, hay jugadores más importantes en la plantilla del conjunto escocés.

“A pesar de lo bueno que ha sido Morelos, elegiría a Kent porque es un ganador de partidos. Hace un par de años se habló de que Kent se iría a Leeds. Hubo un rumor similar alrededor de Morelos haciendo movimientos. Pero las cifras mencionadas entonces no serán las mismas ahora. Sin embargo, tienes que equilibrar eso con lo que ha significado mantenerlos”, comentó McCall para 'Daily Record'.

Publicidad

Alfredo Morelos completó una gran temporada 2021/2022 con el Rangers, anotando 19 goles en 42 partidos disputados, que llevaron al conjunto escocés a la final de la Europa League, en la que cayeron contra el Eintratch Frankfurt de Rafael Santos Borré.