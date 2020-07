La criticada reacción del colombiano Luis Suarez, en partido de Real Zaragoza

Los resultados no han acompañado al Real Zaragoza, candidato al ascenso en España, tras la para por la pandemia del coronavirus.

Esa situación sacó de casillas al colombiano Luis Javier Suárez, quien tampoco ha vuelto a marcar diferencia.

Cuando el partido iba 4-1 a favor del Albacete, el samario fue sustituido y eso no le gustó, por lo que pateó objetos y tiró la camiseta en su banquillo en la tribuna.

Suárez se arrepintió por su reacción y le ofreció disculpas a los aficionados del Zaragoza.

“Me siento muy avergonzado por mi actitud en el partido, tirando la camiseta y en general en estos partidos que no hemos estado a la altura. Hoy me he visto sobrepasado por todo y no he actuado bien.

Solo quiero pedir disculpas y agradecer el apoyo y el cariño que nos dais diariamente”, aseguró el jugador.

Real Zaragoza perdió la posibilidad del ascenso directo, pero tendrá la posibilidad de jugar los play-off de cuatro equipos, para buscar la tercera plaza a LaLiga.