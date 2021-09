La curiosa historia del hincha de Rayo Vallecano y su 'afán' por tener la camiseta de Falcao García

El arribo de Falcao García causó emociones, ilusión y mucho más en el humilde equipo del Rayo Vallecano , sus hinchas son conscientes de todo eso y el tener la camiseta del goleador es algo que muchos quieren en España y el mundo.

Sin embargo, hay un seguidor del elenco de Vallecas que quería ser el primero en tenerla, la compró, la estampó y al momento de hacerlo el colombiano no había escogido su dorsal, se dejó llevar por los rumores y le puso el ‘16’. Pero luego la sorpresa es que el ‘Tigre escogió la el número 3.

Jorge Villar atendió a GolCaracol.com desde Valladolid, donde vive actualmente y contó la jocosa historia, la que se toma con risas y hasta con orgullo, porque expresó que “no cambio la camiseta por nada, me la pondré, por supuesto”.

Me he comprado la camiseta del Rayo impresa con el supuesto dorsal de Falcao (16).

Radamel, si cambias al 9 me jodes la vida bro. pic.twitter.com/ZRoFzZwp98 — SoyYorch® (@JorgeVillar17) September 11, 2021

¿Cuál es la expectativa por la llegada de Falcao al Rayo?

“Bastante buena, veníamos de no tener ningún delantero y la llegada de Falcao a un club tan humilde como es el Rayo Vallecano ha puesto al equipo en el mapa, una llegada super mediática, la mayor después de Hugo Sánchez y es lo que necesitábamos, un delantero que tuviera mucho gol para ser de la primera división, ya que acabamos de llegar ascendidos, para al menos lograr la salvación que es lo mínimo. El tema de lesiones y edad no es algo que preocupe, porque solemos fichar a mucha gente de experiencia, que ya es más madura, que sobrepasa los 30 años”.

Cuéntenos esa historia de la camiseta, ¿hace cuánto la compró y por qué se arriesgó tanto?

“Yo no estoy actualmente viviendo en Vallecas, estoy en Valladolid trabajando en un hospital y allí es poco común ver una camiseta del Rayo, pasé por una tienda y ahí estaba la primera equipación y con el tema que es difícil la adquisición vi la oportunidad para tenerla y aproveché. Justo al día siguiente fui a la tienda y me dijeron si quera imprimir un número y nombre y todavía no habían confirmado los dorsales, yo por la desinformación y los nervios y querer la camiseta ya de Falcao ‘me tiré a la piscina’. adelanté los acontecimientos y le dije al de la tienda que me pusiera el número 16 y ya luego cinco minutos después salgo y miro el móvil y estaba la noticia del dorsal y que ese número lo iba a tener era Sergi Guardiola”.

Y me imagino usted nunca pensó que él escogería un número como el 3…

“Fue la desinformación y al comprarla publiqué el tweet que fue lo que se hizo viral, que era con el tema de la camiseta y más que yo escribí que no agarrara la ‘9’. Por descarte nunca pensé que agarraría la ‘3’, aunque en Rayo hemos tenido jugadores con números de defensores, pero no me imaginé que un jugador de la talla de Falcao tomara esa decisión”.

¿Qué le dicen sus amigos, sus familiares, hay bromas por esto?

“La gente en Twitter se nota cómo es la nota en Vallecas, me esperaba una reacción más agresiva, pero para nada, animándome la gente, riéndose, yo me reía con el tema, no queda otra, quedó una anécdota super buena. Mis amigos están todo el día ‘pichándome’ y la que más me ‘da caña’ es mi madre. Le comenté que hicieron un artículo en ‘Unión Rayo, luego ‘Radio Marca’ me entrevistó y me dijo: “¿Yo como madre cómo quedo en esto?”. Me la paso bien, la gente es amable”.

¿Se la va a poner o quedará solo de recuerdo?

“No cambio la camiseta por nada, me la pondré, por supuesto, quería ir a la presentación, pero no pude ir por tema laboral, y era graciosos porque la gente me hubiera visto con ella y me identificaba”.

¿Lo ve jugando este sábado contra Getafe?

“Yo vería bien como revulsivo en los minutos finales, porque todos lo queremos ver, los aficionados del Rayo, lo quiere ver Colombia y lo quiere ver la Liga de España, es muy querido acá y en el mundo. A ver si tiene unos minutos y ojalá pueda hacer un buen papel”.