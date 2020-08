La decidida defensa de Juan Carlos Osorio para los técnicos colombianos y el talento nacional

"Acá hay mucha capacidad humana en los técnicos colombianos. Pero lo primero que hay que hacer es educarnos y respetarnos", indicó con tono alto de voz Juan Carlos Osorio, técnico de Nacional, quien se mostró contrariado por la presencia de entrenadores internacionales en el país.

"Acá llega gente de otro lado y hay que aplaudirlo. Vienen se consolidan y se van. Yo estoy en un grupo, en un chat en el que hay 40 entrenadores preparados para trabajar acá, pero no me paran bolas, yo recomiendo y me ignoran, soy un satarrosano más", comentó con vehemencia el estratega de los 'verdolagas'.

Juan Carlos Osorio: "Yo creo que James Rodríguez tiene mucho más para dar"

"¿Cuál es el legado que nos dejan los extranjeros?", se preguntó Osorio y que dejó sobre la mesa ante el panel de periodistas que lo entrevistó.

El risaraldense siguió y comentó que en nuestro país hay profesionales capacitados para sentarse en el banquillo de la Selección Colombia. "Ahí están Reinaldo Rueda, Pinto, don Francisco (Maturana), 'Boli' (Hernán Darío Gómez), quien es genuino como yo; don Julio (Comesaña). ¿Hasta cuándo un fútbol prestado? ¿Para cuándo los técnicos colombianos? Tenemos que colombianizar nuestro fútbol y soy el pionero en eso. Di un listado de varios técnicos y no me incluí, voy a seguir trabajando para estar ahí".

Juan Carlos Osorio: “Aquí tenemos a Baldomero Perlaza que está cerca de ser el Pogba colombiano”

Publicidad

Juan Carlos Osorio siempre ha dejado claro y en evidencia que uno de sus grandes objetivos profesionales es llegar a dirigir el seleccionado colombiano de mayores.