La defensa del ‘Indio’ Ramírez: “Nunca fui racista, no sé qué entendió porque no hablo portugués”

Juan Pablo ‘Indio’ Ramírez vive momentos tormentosos en Brasil, después de que Gerson, jugador de Flamengo, lo haya denunciado por comentarios racistas durante el partido de la última jornada del Brasileirao entre Bahía y el actual campeón de la Libertadores.

Ante estas duras acusaciones, el futbolista colombiano se defendió y negó rotundamente los hechos por los que se le acusa.

"Neymar y Messi quieren jugar juntos, estamos en negociaciones para que vuelva al Barcelona"

“Nunca fui racista con ninguno de los jugadores, ni con Gerson, ni con nadie más. Resulta que cuando marcamos el segundo gol metimos el balón en el medio del campo para salir rápido y Bruno Henrique finge y yo me pongo a correr y le digo a Bruno que ‘juegue rápido, por favor’, ‘vamos hermano, juega en serio’. Él lanza la pelota y Gerson, no sé lo que dice, pero no entiendo mucho el portugués, no entendí lo que dijo y dije ‘juega rápido, hermano’”, aseguró en los canales oficiales de Bahía.

“Entonces le paso y sigo la pelota. No sé qué entendió, qué escuchó. Lanzó la pelota y empezó a perseguirme sin que yo entendiera lo que estaba pasando. Llegué por la parte de atrás porque no quería pelearme con nadie y luego se fue diciendo que lo traté con ‘cállate, negro’ hablando portugués cuando realmente no hablo portugués. Estoy solo unos meses en Brasil y no estoy de acuerdo en ser racista, porque esto no se ve bien en ningún lugar del mundo y sabemos que somos todos iguales y en ningún momento dije eso y menos usé esa palabra”, prosiguió el ‘Indio’ Ramírez.

Al final, el mediocampista antioqueño lamentó que sea objeto de múltiples mensajes violentos en sus redes sociales. "De corazón, espero que pronto se aclaren las cosas. Yo solo vine a Brasil a jugar y a hacer las cosas bien".

A pedido do atleta, a versão do colombiano @indioramirez97 sobre a acusação de racismo no Maracanã pic.twitter.com/qMwY7gUEtV — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 22, 2020

Publicidad

James Rodríguez será de nuevo baja en Everton: "No está disponible"