La ‘embajada’ colombiana que se destaca en Banfield y va de la mano de Julio César Falcioni

Desde el regreso del entrenador argentino al ‘taladro’, los colombianos Iván Mauricio Arboleda y Reinaldo Lenis han sido fundamentales para el renacer de un club que pasó de pelear el descenso a ilusionarse con clasificar a un torneo internacional.

Hace seis meses la vida del arquero Iván Mauricio Arboleda y el extremo Reinaldo Lenis era de zozobra y desasosiego constante. El entonces entrenador de Banfield Hernán Crespo los relegó a la banca y sus nombres, en varias ocasiones, ni siquiera aparecían en las convocatorias.

Los resultados no acompañaban al histórico exgoleador de la Selección de Argentina y el ‘taladro’ ya empezaba a mirar con preocupación la tabla del descenso. Su situación se volvió insostenible y el equipo del sur de la ciudad de Buenos Aires fue en busca de un viejo conocido: Julio César Falcioni.

El ‘Emperador’, quien le ganó la batalla a un doloroso cáncer de laringe; que transformó su tono de voz, pero que lo dejó con más fuerzas para regresar al fútbol y a su casa: Banfield, en donde es ídolo absoluto tras ser el único técnico que le ha dado un título en primera división, por allá en 2009 y de la mano de ‘un tal’ James Rodríguez.

“Con Crespo las cosas no se dieron como uno quiere, pero siempre apoyamos de la mejor manera al equipo -que es lo más importante- desde el lugar que nos tocará estar. Ya la llegada de Falcioni fue un aliciente. Él, más allá de que nos conoce, se dio cuenta que nunca bajamos los brazos y que las ganas de hacer las cosas bien estaban ahí”, fueron las palabras de Arboleda, desde Argentina, para GolCaracol.com.

Al arquero tumaqueño, formado en Banfield y con breves pasos con la Selección Colombia de la mano de José Pékerman y Carlos Queiroz, se le unió su compatriota Lenis; quien ha mostrado su mejor faceta y ya acumula 4 goles -2 en los últimos partidos-.

“La verdad he venido sintiéndome bien, estoy preparado siempre para dar lo mejor de mí. Cuando no me tocaba estar, entrené y me preparé. Así que cuando se dio la oportunidad con el ‘profe’ Julio, fue más fácil porque él me dio la confianza y le he respondido”, aseguró.

Los dos colombianos han sido titulares en la mayoría de encuentros que ha dirigido Falcioni, desde su llegada en el pasado mes de septiembre. “Cuando llegó me dijo que tranquilo, que él sabía y confiaba mucho en mis condiciones. Que nos hablen de esa manera, ayudó mucho y fue motivante para redoblar esfuerzos”, dice Arboleda.

Y es que, si hablamos de lucha, qué mejor ejemplo que el de Falcioni, a quien estos dos colombianos le aprenden cada vez más. “Es un placer que saque tiempo con cada uno para corregirle cosas que él ve y que nos puede ayudar en nuestro crecimiento. Verlo todos los días mejor -porque lo vimos cuando estuvo muy mal- nos pone muy contentos porque es alguien que se lo merece. Se mete a la cancha a jugar, la voz le cambió; pero se le oye y se le entiende perfectamente. Es alguien al que se le aprende muchísimo”.

Enseñanzas que los dos colombianos saben que deben valorar, pues ambos, coinciden en una idea: “Argentina es una plaza muy complicada para cualquier jugador, somos pocos los que hemos podido crecer en este fútbol que no es fácil, con bajones y desaciertos, pero nos hemos sabido mantener en un país donde hay muchas figuras”.

Pues Lenis, al igual que Arboleda, también hizo su debut en el sur del continente. Argentinos Juniors le abrió las puertas de su cantera y desde hace ya siete años que su nombre no es desconocido en el balompié ‘gaucho’.

“Todo esto ha sido muy importante para mí y para el equipo. La confianza de afrontar los partidos que quedan es mucho mayor después del presente en el que me encuentro y solo espero que las cosas terminen de la mejor manera para todos”, aseveró finalmente el extremo de 27 años.

Mientras que Arboleda, quien considera a Banfield su casa; va un poco más allá y cierra la conversación visualizando un futuro no muy lejano. “Siempre estaré agradecido a la hinchada. A pesar de que no jugábamos, tuvimos su apoyo. El día que toque irme, será muy especial. Pero mi sueño es que cuando eso suceda, algo le quede al club. Que digan que con la plata que vendieron a Arboleda pudieron hacer algo para el beneficio de la institución”.

*Con la colaboración de Gianmarco Sotelo / Twitter: @GianmarcoSotelo