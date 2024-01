La evasiva respuesta del técnico de Sao Paulo sobre el tema James Rodríguez

James Rodríguez es una de las estrellas del plantel del Sao Paulo, por eso la prensa y los hinchas están ‘inquietos’ por conocer cuándo empezará a jugar en este 2024, ya que aunque se unió a la pretemporada aún no ha sido convocado para los encuentros del campeonato paulista.

Por eso, luego del partido del elenco ‘tricolor’ el martes, al técnico Thiago Carpini le preguntaron sobre una fecha tentativa en la que el colombiano pueda aparecer en la cancha, pero decidió evadirla.

El entrenador del Sao Paulo decidió no dar muchos detalles y se enfocó en la razón que han dado en el club sobre la ausencia de James Rodríguez, quien ha estado entrenando a la par de sus compañeros.

“Tenemos control de carga y estamos tratando de seguir estrictamente la cantidad de juegos y la plantilla que nos permite desempeñar este papel. Todavía tenemos que entender mejor estas situaciones en la repetición del jueves, ver qué es lo mejor para (enfrentar) Portuguesa y para la secuencia”, dijo Thiago Carpini en declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’.

De esa manera, no hay claridad de cuándo volverá James Rodríguez a jugar con Sao Paulo, a pesar de estar desde el primer día de pretemporada, se le ha visto activo en redes con fotos entrenando y mostrándose en óptimas condiciones.

Eso sí, en el club brasileño no quieren que recaiga en lesiones del pasado, y por eso no quieren esforzarlo y tenerlo listo para el Brasileirao, y sobre todo, para la Copa Libertadores, certamen internacional al que clasificaron tras ganar la Copa de Brasil en el 2023.

James Rodríguez, con el Sao Paulo. @SaoPauloFC

En las recientes horas James Rodríguez también ha sido noticia porque habría pedido un cambio de número en su camiseta para este año, ya que estaba llevando el ‘19’, y como la ‘10’ que ha usado en la mayoría de sus equipos no está disponible, hizo una petición para llevar el dorsal 55, algo que tomó por sorpresa a propios y extraños.

¿Cuándo vuelve a jugar Sao Paulo?

El martes Sao Paulo empató 1-1 contra el Mirassol en la fecha 2 del campeonato paulista. El siguiente duelo será este sábado 27 de enero, a las 4:00 p.m. cuando reciban en el estadio Morumbí a Portuguesa, en la jornada 3. Actualmente son líderes del grupo D, con cuatro puntos, producto de un triunfo y una igualdad.