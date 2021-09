“La expectativa con Falcao García en Rayo Vallecano, es que sus goles los dejarán en Primera”

Falcao García es el fichaje estrella del Rayo Vallecano , nadie lo niega, nadie lo refuta, todos se ilusionan y cuanto antes los hinchas del club español y los seguidores de todo el mundo esperan verlo en cancha, rugiendo, como el ‘Tigre’ que es.

Por ese motivo, en GolCaracol.com, hablamos con Israel Herraiz Fernández, periodista de ‘Radio Marca’, quien contó de la expectativa que hay por el arribo del delantero samario al elenco de Vallecas.

Y es que de entrada, es imposible no decir la ‘sorpresa’ que fue la llegada de Falcao al Rayo Vallecano, y así lo expresa el comunicador, quien afirmó que “es un fichaje que no se tenía mucho en el horizonte, pero luego la directiva dice que era algo que venían trabajando ya hace unas semanas, no fue algo de ultima hora. Había gente en el club con la que ya había jugado como Mario Suarez y venían ‘whatsappeando’, él estaba muy ilusionado con volver a España, se dio la oportunidad del Rayo, que es un equipo humilde, que no pelea por títulos y que el objetivo es la permanencia”.

Por esa misma línea, el rotulo que tiene Falcao es grande, y es que la gente no olvida cuando el colombiano estuvo en la élite, jugando como uno de los mejores del mundo, porque sus goles y sus estadísticas lo avalaban: “La noticia fue recibida sabiendo que es la llegada de un futbolista que un par de años fue el mejor delantero del mundo, es un salto de calidad para el Rayo”.

El ’Tigre’ llega a un equipo en el que depositan toda su confianza el él, y claro “no es por meterle presión a Falcao pero la expectativa es que los goles de él, dejen al Rayo en Primera División”.

Aunque algo de lo que debe estar tranquilo el ‘Tigre’ es del papel que tendrá en el equipo, porque sin duda alguna será el líder positivo tanto en lo futbolístico, en lo personal, y se podría jugar hasta el ‘torneo tapitas’ si es necesario.

“El Rayo tiene varios centradores y ahí Falcao aprovecharía mucho, solo se está esperando sobre su estado físico, si el viene con buen estado, no dudo que será titular indiscutible, va a jugarlo todo, ya otra cosa es que juegue los 90 minutos, de pronto no lo haga”, aseveró el periodista español.

Por último, el apoyo será permanente para el jugador que llevará el ‘3’ en su espalda, porque la hinchada del Rayo Vallecano siempre alienta, y mucho más con la persona y profesional que se encontrarán: “Ellos estaban con la sensación de esto no puede estar ocurriendo, con la realidad del Rayo es difícil que un futbolista como Falcao llegue, cuando sonaba, pensaban que era un rumor, que siempre suenan nombres grandes y no llegan. El Rayo tiene ese punto atractivo de estar en España, en Madrid y para jugadores como Falcao que no tiene esa presión por parte de la hinchada. Acá en Vallecas tendrá una afición que lo apoye siempre. Me imagino que habría gente en Colombia que no conocía al Rayo, entonces su llegada también te pone en el mapa”.