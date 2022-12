"La expulsión no es justa. Árbitros así no pueden dirigir esta clase de partidos": Edwin Cardona

Lo que parecía una jornada ideal para Cardona tuvo su epílogo a los 61 minutos, tras un grave error de Néstor Pitana, que decidió expulsar al colombiano por un codazo que nadie más vio

El habilidoso colombiano Edwin Cardona, autor de un golazo y luego expulsado en el superclásico del fútbol argentino que Boca le ganó a River por 1-2, criticó al árbitro Néstor Pitana, que decidió mostrarle la tarjeta roja directa por una falta inexistente, y dijo que "no puede dirigir esta clase de partidos".

"Me parece muy mal que pueda compensar algo que no era roja, perjudicó a un jugador y al equipo. La expulsión no es justa. Árbitros que son así, que se creen más de lo que son, no pueden dirigir esta clase de partidos", dijo Cardona luego del encuentro en el que anotó el primer gol de Boca con un magnífico cobro de tiro libre.

Sin embargo, lo que parecía una jornada ideal para Cardona tuvo su epílogo a los 61 minutos, tras ser expulsado por un codazo que nadie más vio, ya que el atacante de Boca sólo apoyó la mano en el hombro de Enzo Pérez, que se arrojó hacia atrás como si hubiera recibido una dura falta.

"Tenemos que revisar eso, yo creo que en Argentina hay muy buenos árbitros también para que puedan dirigir. El partido estuvo muy bueno, creo que fuimos justos ganadores", amplió Cardona.

"Sentí impotencia, pero me fui tranquilo porque sé que fue un error. Era amarilla para el otro. En lo personal me da un poco de rabia, pero yo venía sumando ritmo y esto me perjudica en lo personal. Ojalá que se pueda apelar, porque en la televisión se vio que no era para roja", agregó Cardona.

Sobre su gol, el volante colombiano contó: "el tiro libre es una virtud que tengo. En el fútbol argentino no hay espacios y de esas jugadas ya había tenido un par. Es algo que practico mucho, el sábado metí unos tiros así y los compañeros me dijeron que los guarde para el partido. Y hoy, en el almuerzo le dije a Barrios: tranquilo, que hoy la guardo".

Cardona, junto con Barrios y Frank Fabra, partieron desde el estadio hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde tomaron un vuelo para sumarse a la Selección Colombia que disputará dos amistosos contra Corea del Sur y China en Asia en los próximos días.