La felicitación de Sebastián Bataglia a Mario Alberto Yepes: ¡Todo un caballero!

En Argentina se siguen escuchando ecos del túnel que le hizo Juan Román Riquelme al colombiano, en un duelo entre Boca Juniors y River Plate, de hace 20 años por Copa Libertadores.

En los últimos días volvió a salir a relucir una jugada en la Juan Román Riquelme le hizo un tremendo túnel al colombiano Mario Alberto Yepes, quien defendía los colores de River Plate.

Y algunos protagonistas de ese juego entre Boca Juniors y los 'millonarios', que cayeron 3-0, han vuelto a hablar de esa memorable acción.

Así lo hizo Sebastián Bataglia, quien se refirió al vallecaucano con palabras de aprecio, ya que más allá de que Riquelme lo dejó en ridículo en la cancha de La Bombonera.

"Yo no vi el caño de Román a Yepes porque estaba del otro lado y escucho el estruendo, después lo pude ver por tv. Hermoso caño y hay que felicitar a Yepes que no tuvo una mala reacción. El caño fue impresionante y la actitud de Yepes también porque no tuvo nunca mala intención", dijo Bataglia al respecto.

