La FIFA no se olvida de James Rodríguez: a través de sus redes sociales recordaron al colombiano

James Rodríguez quedó grabado en la historia de los Mundiales de fútbol, luego de su estelar presentación en Brasil 2014, en la cual además de deleitar con golazos a los seguidores de la competición, el cucuteño se llevó la bota de oro, al ser el goleador de la cita orbital, con seis tantos.

En esa actuación del Mundial con la Seleeción Colombia dirigida por José Néstor Pékerman, la 'tricolor' vivió su mejor presentación en el prestigioso certamen alcanzando los cuartos de final, luego de dejar en el camino a Uruguay con un doblete del cucuteño.

Cabe resaltar que además de los lindos goles que consiguió el colombiano, que uno le bastó para ganarse el premio Puskas al mejor gol del año, Rodríguez Rubio también fue incluido entre el equipo ideal de la competición.

Este jueves una vez más James Rodríguez fue recordado en las redes sociales de la FIFA, y como si no fuera suficiente lo hicieron dos veces este jueves 5 de octubre, por un lado, con una publicación recordando su golazo frente a Uruguay, que abrió el marcador en el partido válido por los octavos de final.

En dicha publicación aparece el actual jugador de Olympiacos, celebrando con la camiseta 'tricolor' dicha anotación, en la imagen publicada acompaña el texto, pidiendo que: "escoge un solo gol de la Copa del Mundo para ver y repetir por el resto de sus vidas". Ese nuevo 'post' en Twitter ya cuenta con más de 270 retweets y más de 3.500 me gusta.

🤔 One goal to watch 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧… pic.twitter.com/rIjMUv2k5z — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 5, 2022

Por otro lado, en otro espacio, en la cuenta oficial de la Copa del Mundo en Español, publicaron una foto de James Rodríguez con un traje negro, en la gala del 'Balón de Oro' del 2014, donde se ganó el premio al mejor gol, por la anotación ya mencionada. Todo esto para celebrar el día de internacional de James Bond, de forma creativa, esto escribieron: "Mi nombre es James, James Rodríguez", copiando así la frase célebre del famoso espía británico del cine.

¿En cuantos Mundiales de fútbol ha participado James Rodríguez?

El talentoso volante cucuteño ha disputado dos Copas del Mundo, la de Brasil 2014 y Rusia 2018. En la primera logró ser protagonista liderando a la Selección Colombia en su rumbo hacia los cuartos de final, mientras que en la última edición no logró brillar debido a una lesión que no le permitió estar en las mejores condiciones, de hecho, no pudo disputar el partido frente a Inglaterra en los octavos de final.