La FIFA no se olvida de Miguel Calero: "En honor a él se celebra el Día Internacional del Portero"

Miguel Calero se convirtió en toda una leyenda en el mundo del fútbol. El fallecido guardameta logró marcar una época y conseguirse un espacio en el corazón de varios seguidores del balompié con su gran talento bajo los tres palos, que le permitieron triunfar en cada uno de los equipos por los que pasó.

Tal fue su impacto en su carrera en el deporte más popular del mundo, que en su honor se celebra el Día Internacional del Portero. Y es que qué mejor fecha para hacerlo que el día en que se conmemoraría su cumpleaños.

El golero Vallecaucano se convirtió en toda una leyenda por su forma de ser dentro y fuera de los campos de juego. Si bien su carrera inicio en territorio colombiano, donde logró debutar en la primera división defendiendo el arco del Deportivo Cali, y posteriormente estuvo en Atlético Nacional, equipos con los cuales logró alzar un título de liga, con cada uno, su paso de mayor trascendencia fue en el Club Pachuca de México.

El 'Cóndor' como fue apodado por su forma de volar en el campo de juego, llegó en el 2000 a los 'tuzos'. Si bien su debut no fue el esperado, de inmediato logró demostrar sus condiciones y ganarse un puesto en el onceno titular. Del conjunto mexicano no se movió y estuvo por más de once años, donde se erigió como toda una leyenda del fútbol mexicano y del Pachuca, superando la marca de 400 partidos atajados, logró cuatro títulos de Liga, tres Copa de Campeones CONCACAF, una Copa Sudamericana y una Liga de Campeones CONCACAF.

Asimismo, tuvo un largo periplo por la Selección Colombia, donde fue uno de los guardametas que hicieron parte del único título que ha ganado la Selección Colombia, la Copa América del 2002.

De este modo, y luego de su muerte repentina en el 2012, luego de casi un año de su retiro de las canchas, la mítica marca de guantes Rinat, impulsó una campaña para que el Día Internacional del Portero se celebrara en la fecha de su cumpleaños.

Esta iniciativa fue secundada de gran manera, y hasta la fecha se sigue celebrando esta fecha para conmemorar a Miguel Calero, y aprovechar para celebrar y reconocer a la posición más desagradecida en el fútbol, quienes se encargan de ser héroes y con gran facilidad los convierten en villanos.

Así las cosas, en el que sería su cumpleaños número 52 no sobraron los mensajes en honor al 'Cóndor', entre ellos el de la FIFA, que aprovechó para publicar unas emotivas palabras.

"Un día como hoy nacía Miguel Calero, LEYENDA del Pachuca y de la Selección Colombia. En honor a él se celebra el Día Internacional del Portero", expresó el máximo ente rector del fútbol.

Un día como hoy nacía Miguel Calero, 𝐋𝐄𝐘𝐄𝐍𝐃𝐀 de los @Tuzos y la @FCFSeleccionCol 🇨🇴



En honor a él se celebra el #DiaInternacionalDelPortero 🧤 pic.twitter.com/NBoKJb0UCg — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 14, 2023

Otros mensajes en honor a Miguel Calero:

¡A 5⃣2⃣ años del nacimiento de Miguel Calero! 🇨🇴🧤



El arquero colombiano fue campeón de la CONMEBOL @Sudamericana 2⃣0⃣0⃣6⃣ con @Tuzos. 🏆⚽️#AniversarioCONMEBOL pic.twitter.com/Y4uvVa00NV — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 14, 2023

🔵 | Recordando a Miguel Calero, miembro de la 9.ª generación de Investidos al Salón de la Fama del Futbol Internacional.



El porte del gran guardameta; con su gorra, lances, goles y euforia siempre quedarán en la memoria. pic.twitter.com/aSrsnNpl0n — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) April 14, 2023

