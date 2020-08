La foto de Hugo Rodallega en la que le recordaron cuando le cortó la pierna a Wayne Rooney

En redes sociales, el delantero colombiano Hugo Rodallega compartió una imagen en la que se ve jugando con Fulham contra Manchester United, Y sus seguidores, le recordaron a 'Rodagol' que en esa jugada le cortó la pierna al inglés Wayne Rooney.

Old Trafford, ‘el teatro de los sueños’, fue el escenario en el que se dio el compromiso. Con alegría rememoró aquel partido, pero los hinchas no se quedaron callados y le dijeron lo sucedido después de esa acción de juego

“El árbitro se dio cuenta de que él (Rooney) estaba allá tirado y fui a mirar yo me agarré la cabeza y dije: ¿fui yo? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento hice esto? Y el árbitro me dice: tranquilo, fue una jugada normal, ya me avisó el cuarto árbitro que no tuviste intención, pero te voy a sacar amarilla porque mira le herida que le hiciste. ¡Fue la amarilla más chistosa de mi carrera!", fueron las palabras de Rodallega hace un tiempo en Instagram live con relación a esa acción.