La historia de Fabián Ángel: sus inicios, los sacrificios en el fútbol y su nuevo reto en Newell’s

Fabián Ángel se hizo un nombre en el fútbol colombiano, con las camisetas del Barranquilla FC y más recientemente del Junior, pero ahora sus ojos están puestos en triunfar en el balompié internacional y su primera parada es Argentina, donde Newell’s Old Boys se dio cuenta de su talento y decidió ficharlo.

Por eso, y luego de sus primeros días en el sur del continente, el mediocampista oriundo de Sogamoso, Boyacá, atendió a GolCaracol.com para hablar de sus expectativas en este nuevo reto, esta vez en el exterior.

Además, Fabián Ángel decidió contar un poco de sus inicios en el fútbol, de los sacrificios que tuvo que hacer él y su familia, todo para luchar por el sueño de ser un jugador profesional.

¿Cómo han sido sus primeros días en Argentina?

“Bien, gracias a Dios muy bien, creo que en todos los aspectos me he sentido perfectamente. En cuanto al club, un recibimiento muy bueno, desde el 'staff', cuerpo técnico, directivos, realmente ha sido muy bueno. La ciudad, la verdad que me ha gustado mucho y al final eso era lo que quería, llegar a un lugar donde te acogen de esa manera igual a como me acogió Junior, y es gratificante, te motiva a querer dar lo mejor de ti”.

¿Qué tal la pasión de los hinchas de Newell’s?

“Realmente sí, muchos hinchas, llegué a un lugar donde viven el fútbol de otra manera, para ellos es la vida. Me he dado cuenta en la gente que te escribe en las redes sociales, en la calle, he salido para algunas cosas personales, no he jugado el primer partido y ya te reconocen. Ver también cómo viven eso en el estadio, me he dado cuenta por Willer (Ditta), es algo que impresiona, y es bueno también vivir eso”.

¿Cómo ha sido el acompañamiento de Willer Ditta en estos primeros días?

“Sí, de alguna manera no es lo mismo llegar teniendo un compañero en el equipo, a llegar solo. Son nuevos compañeros, nuevas costumbres. A Willer lo conozco mucho, él está ahí dándome indicaciones de lo que se puede ver y hacer, entonces por esa parte muy feliz. De igual manera aprovechar esas oportunidades que me puedan brindar y hacer más compañerismo, porque es un lugar donde te reciben de gran manera”.

¿Qué expectativas hay de su primer reto en el exterior?

“En este paso son altas para mí, soy una persona que busca conseguir mejores cosas. Llego al club en un momento importante, van punteros, están jugando de gran manera, está consolidado, sería bueno llegar, tener la posibilidad de ser campeones, es un sueño para mí, y más por todo lo que representa Newell’s, y porque es una liga importante, es una vitrina para el fútbol europeo, y es una de mis metas, consolidarme y que eso sea un gran salto para mi carrera”.

Hablemos un poco de sus inicios, ¿le tocó duro para ganarse un lugar como profesional?

“No fue fácil, estando muy pequeño llego a Barranquilla y me tocó solo, donde no conocía a nadie, nuevas costumbres, una cultura distinta y me tocó irme acoplando. Llegué a Junior a presentarme en el 2015, realmente con un pie adelante y otro atrás, pero sabía con las ganas con las que iba a Barranquilla, que era una bonita oportunidad y traté de aprovecharla. Gracias a Dios me retribuye todas esas cosas, porque la gente piensa que es fácil, pero esos sacrificios Dios los ve, nada es fácil en la vida. Me siento orgulloso por lo que pasé y ahora estoy feliz en un lugar como en el fútbol argentino y por supuesto en Newells”.

¿Su familia tuvo que hacer sacrificios?

“Al comienzo no fue fácil, gracias a Dios en mi familia no nos ha faltado nada pero tampoco hemos tenido en abundancia, cada cosa que hemos obtenido es con mucho sacrificio. El haber tenido la posibilidad de irme a Barranquilla no fue fácil, eran gastos mayores, tenían un tope en la familia y tocó hacer sacrificios para obtener el dinero, porque no lo había. Es algo que uno valora, el sacrificio de tu familia todo por querer que uno cumpla sus sueños y se los retribuyo con estas cosas y eso me hace sentir bien y que ellos también estén felices. A mi familia le gusta el deporte y que alguien lo lograra en el fútbol profesional es algo bueno. Tampoco somos muchos boyacenses jugando fútbol profesional, entonces eso también da la mano para motivar muchos más niños, jóvenes, porque en Boyacá hay mucho talento”.

¿Cómo es eso de que su familia es muy deportista?

“Mi mamá estuvo en un momento practicando baloncesto, no llegó a ser profesional, pero sí estuvo inclinada en el deporte, luego fue organizadora de torneos y en la organización de uno conoce a mi papá, porque él jugaba micro y fútbol sala. Mi padre jugó en el equipo de Saeta, hizo parte de la Selección Colombia, que en ese tiempo no era profesional pero hizo parte de la selección. Tuvo la posibilidad de jugar con Giovanni Hernández, y con más jugadores que hicieron parte del microfútbol, pero por circunstancias de la vida no siguió”.

¿Qué balance hace de su paso por el Junior de Barranquilla?

“Feliz y agradecido con ellos, con todos los que hacen parte del Junior, la familia Char, todos los que hicieron parte de todo esto, a todos los profesores que hicieron posible esto, agradecido eternamente, me dieron la posibilidad de crear un nombre, poder llegar al fútbol del exterior, estar en el radar de la Selección Colombia”.