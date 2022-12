La historia de Juan David Martínez: Cortuluá lo dejó libre, Sao Paulo lo fichó y ahora está en la Selección

Con 18 años, este atacante caleño ha pasado por casi todo en la vida. Perdió a casi todos sus amigos por culpa la violencia, jugó en Argentina y México, y hasta pensó con dejar el fútbol. Ahora, en Brasil, está viviendo un sueño.

La historia de Juan David Martínez es como la de la mayoría de promesas que surgen de los barrios populares de cualquier ciudad de nuestro país. De niño, rozó la delgada línea de andar por malos pasos o encarrilarse, el estudio lo miraba de reojo y, con un balón en su pie, soñaba con emular los gritos de gol de los grandes futbolistas del mundo que veía en la televisión.

Este caleño de 18 años, oriundo del barrio Los Lagos, puede decir que a su corta edad ha experimentado ya toda una vida. Supo sortear los obstáculos que le puso el destino, casi bota la toalla, pero su familia -esa a la que le debe todo- siempre lo mantuvo de pie. Por eso, hoy, a meses de haber quedado libre de Cortuluá, juega en Sao Paulo al lado de Dani Alves, Pato y grandes figuras de este equipo brasileño.

“Mi familia todavía vive allá, pero muy, muy pronto ya no lo harán”, dice con orgullo y esperanza, Martínez, en charla desde Brasil con GolCaracol.com.

“Es que mirá, volver al barrio es una situación muy difícil. Uno vuelve a saludar a la gente, pero vivir allá no creo que sea lo mejor. Es un barrio donde se ve de todo, muertos cada dos días. Casi todos los amigos de mi infancia ya no están en este mundo. Gracias a Dios mi familia siempre me tuvo muy cortico, para que no me fuera a desviar del camino”, replica el atacante que fue recientemente convocado por Arturo Reyes para los duelos preparatorios que sostendrá la Selección Colombia Sub-20 frente a Perú (29 de noviembre) y Brasil (4 de diciembre).

¿Cómo se da su llegada a Sao Paulo?

“Por medio de mi representante. Yo quedé libre de Cortuluá y tenía prácticamente arreglada mi ida a Independiente Medellín. Sin embargo, él me dijo que esperara porque podía salir algo mejor y así fue. Ya llevo en Sao Paulo desde hace tres meses. Firmé un contrato hasta 2022. Estoy cumpliendo el sueño que siempre tuve desde niño, jugar en un club como este”.

¿Quién es Juan David Martínez?

“Un chico de 18 años que hizo su proceso de inferiores en Boca Juniors, de Cali. Luego estuve en Argentina jugando con Independiente y después en México entrenando con Tigres, pero por ser menor de edad no me pude quedar en ninguno de los dos. De ahí llegó a Cortuluá, equipo al que le estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de debutar; y en todo ese tiempo he podido estar en el proceso de la Selección Colombia Sub-15 y Sub-17”.

¿En todo esto cuál ha sido el momento más difícil?

“No haber ido al Mundial Sub-20. Venía en ese proceso, fui uno de los que más aporto, siendo titular en el Sudamericano, hasta hice un gol. Pero a lo último no me llevaron. Pero bueno, queda una oportunidad de ir al próximo y para eso estoy trabajando”.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Sao Paulo?

“El día que fui al estadio. Una hermosura. Era un sueño encontrarse con el Morumbi. La llegada el club, la humildad de los jugadores, venía con otras expectativas y de verdad quedé muy sorprendido”.

Usted llegó al equipo Sub-20, ¿ha tenido la posibilidad de entrenar con el primer equipo?

“Sí, un par de veces. Con Dani Alves, Pato, Hernanes y todos ellos. Es algo que me motiva. Uno los veía por televisión y ahora jugar con ellos, es una bendición. Además, estoy aterrado de la humildad de todos. Pato es muy cansón. Me decía de todo; me dio la bienvenida y me contó historias de él, es todo un personaje”.

¿Cuáles son sus metas?

“A corto plazo, consolidarme en el equipo, acoplarme al ritmo del fútbol de acá. Y que me sigan teniendo en cuenta en la Selección. A mediano plazo, estar en el primer equipo y ojalá ganar títulos. Y a largo plazo, ir a Europa que es el sueño de todos”.

