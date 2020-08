La historia del goleador colombiano en Moldavia: entre el cáncer de su mamá y el viaje de sus sueños

A punta de trabajo y de sacrificio se ha forjado su camino en el balompié internacional Frank Castañeda. Debutó con Orsomarso en 2016, contra Unión Magdalena, en Riohacha, en una primera presentación soñada, al haber anotado dos goles.

De la Primera B colombiana pasó a Eslovaquia. Sin embargo, se fue con un vacío en el corazón; por cumplir su sueño tuvo que dejar a su madre luchando contra un cáncer de mama.

Luego de su paso por el Senika eslovaco, emprendió en este 2020 su travesía por Moldavia. Allí, el Sheriff se convirtió su destino, pero llegó la pandemia del coronavirus, receso de toda actividad y muchos días en soledad, ya que su esposa pudo viajar a estar con él. Sin embargo, ahora cuando el balón pudo volver a rodar, Castañeda comenzó a figurar y ya su ánimo es el mejor.

Desde Tiraspol, ciudad en la que hace de local su club, el caleño de 26 años atendió a GolCaracol.com para hablar de su carrera llena de esfuerzo, pero recompensada con festejos de gol.

¿Cómo vivió la transición de la ‘B’ colombiana al fútbol europeo?

“El torneo de ascenso en Colombia tiene sus dificultades, pero le agradezco que me sirvió para mostrarme. Al llegar acá, los inicios no fueron fáciles, porque me tocó esperar mi turno. Lo bueno es que apenas me pusieron de titular comencé a marcar, me adapté rápido. Conocí la nieve. Cumplí un sueño”.

¿Recuerda alguna anécdota a su arribo a alguno de estos países?

“(Risas) Nunca se me va a olvidar cuando llegué al aeropuerto de Viena, Austria, me habían dicho que hacía frío, ¡pero no tanto! Apenas me fui con un buzo y una chaquetica; cuando salí a la calle a uno de los presidentes del equipo le tocó prestarme un saco; me dio mucha pena; si no me lo prestaba me congelaba”.

No todo es color de rosa, ¿pasó un momento difícil en Europa?

“Fue cuando volé para acá, a Europa. En el momento en el que yo partí de Colombia tuve que dejar a mi mamá luchando contra un cáncer de seno. La verdad, no quería viajar, no quería dejarla sola, en ese momento se vienen pensamientos negativos; pero dejé todo en manos de Dios, pedí que me la guardara. Fue algo muy duro, porque estar lejos y no poder acompañarla, fue difícil. Ahora ella ya está sana”.

¿Qué tal la experiencia de jugar en una liga exótica como la de Moldavia?

“He tenido la oportunidad de marcar seis veces en ocho partidos que se han jugado de la liga y dos asistencias. He hecho buenos números en el inicio de la competencia”.

¿Qué le dicen los hinchas del Sheriff en la calle?

“Cuando estás en la mira de las personas y haces goles, los aficionados te cogen cariño y eso es lo que me han demostrado las personas de la ciudad. Siempre me llegan mensajes de motivación y alegres porque les gusta lo que yo hago. Sueño con ser el goleador de la liga de Moldavia”.

¿Qué sueños tiene?

“Mi pensado no es quedarme mucho tiempo en este club, por lo contrario, la idea es seguir escalando, consiguiendo resultados para llegar a una liga mucho mejor, dar un paso a una liga italiana, por qué no Inglaterra; en este buen momento muchas personas importantes se acercan a uno”.

Ahora, Castañeda Vélez prepara otro anhelo, jugar en la Champions League. Su club enfrenta al Fola Esch, de Luxemburgo, el próximo 19 de agosto, en fases preliminares del torneo europeo.