La historia que inicia Thomas Gutiérrez en River Plate, similar a la de Falcao García 

El joven jugador colombiano, quien ha vestido la camiseta de la Selección Colombia en sus categorías inferiores, habló con GolCaracol.com de sus inicios en el fútbol, sus experiencias con la ‘tricolor’ y sus sueños con el club argentino.

Thomás Gutiérrez es un defensor central de alta talla, con buenas condiciones físicas y que con madurez ha sabido portar la cinta de capitán en las Sub-15 y Sub-17 de la Selección Colombia.

Publicidad

Vea también: Esta vez el gol de Juan Fernando Quintero no sirvió de nada: River Plate 1- Unión 2

El joven jugador no ha militado en ningún equipo profesional en nuestro país. Sin embargo, sus destacadas actuaciones con la ‘tricolor’ y con el Club Deportivo Estudiantil lo llevaron a acaparar las miradas de un grande de Argentina como River Plate.

Gutiérrez en charla con GolCaracol.com contó cómo ha sido ese proceso en el equipo ‘millonario’, su experiencia con la Selección, los inicios de su carrera y los sueños que tiene a corto plazo.

¿Cómo fueron sus comienzos en el fútbol?

Publicidad

“Empecé en la escuela de mi tío Jorge Gutiérrez, ‘el paisita’, hice todo el proceso, estuve con él, ahí comencé, me formé en gran parte y pasé al Club Deportivo Estudiantil”.

¿Siempre ha jugado de defensor central?

Publicidad

“Sí, desde el inicio he estado en esa posición dentro del campo”.

Lea también: Ganar para no depender: así están las cuentas para Colombia en el Sudamericano Sub-20

¿Qué lo llevó a jugar en esa posición en la cancha?

“Es compleja por la responsabilidad que se tiene, pero la disfruto y algo que me motivó es que muchos de mis familiares que han estado en el fútbol antes, también jugaban ahí y mi tío me enseñó a acomodarme como defensor”.

Publicidad

¿Cómo fue su paso a Estudiantil?

“Fue fácil, mi primo mayor jugaba allá, entonces me vieron jugando en la escuela de mi tío y se arregló todo para que pasara”.

Publicidad

¿Desde qué año está en ese club y qué logró estando allá?

“Desde 2010, antes de la Pony Fútbol. Con Estudiantil jugué demasiados partidos, en la Pony, quedamos de terceros, ganamos un torneo en Cartago, y eso me llevó a ser llamado a la Selección Antioquia y luego a la de Colombia”.

Vea también: Felipe Aguilar fue tratado de “basura” por un periodista y Santos salió a respaldar al jugador

¿Cómo fue la experiencia con la camiseta de la ‘tricolor’ en el Mundial Sub-17?

Publicidad

“Quedan recuerdos, experiencias y se comparte mucho con los amigos, el Mundial es un nivel bueno para mejorar, crecer, aprender y competir”.

Fue capitán de la Selección Colombia. ¿Por qué cree que lo designaron como capitán?

Publicidad

“Desde que empezó el proceso me escogieron. Cuando llegué a la Sub15 tenía cosas de líder, pero tampoco era que hablara mucho, más que todo por como jugaba y el entrenador me empezó a dar esa capacidad y luego me formé como un líder”.

¿Qué cree que hizo que River Plate se fijara en usted?

“Pienso que lo de la Selección Colombia tuvo que ver, pero también mi trayecto en la de Antioquia, en Estudiantil, y el trabajo que he hecho en el club, porque es muy organizado, con buenos entrenadores”.

¿Cuál es la parte contractual que tiene con el club argentino?

Publicidad

“Es un préstamo por un año en este club, con opción de compra”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Publicidad

¿Cuál es su meta?

“Lo más importante es buscar estar en el primer equipo de River”

Falcao nunca jugó en primera y debutó en River Plate. ¿Cómo lo asemeja?

“Pienso que si es una situación muy parecida, y eso te motiva a buscar lo mismo acá recién llegado”.

Publicidad

¿Cómo ha sido su recibimiento en Argentina?

“Fue muy bueno, los colombianos que han llegado acá han dejado huella, se les quiere, se les respeta, los argentinos todos son formales, están pendientes, a la ciudad no he salido mucho porque estoy en pretemporada, pero espero familiarizarme con Buenos Aires”.

Publicidad

¿Ha tenido contacto con Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré?

“En el aeropuerto me vi con Quintero y veníamos en el mismo vuelo, hablé un poco con ‘Juanfer’, nada muy largo, por su parte, Borré le dice a mis amigos de acá en el club que me cuiden y más cosas”.

¿Qué consejos le dio Quintero?

“Me dijo que con toda, que estuviera tranquilo, que me adaptara rápido y que ellos iban a estar al tanto de todo”.

Publicidad

¿Se habla mucho de lo que ha logrado ‘Juanfer’?

“Si, es demasiado querido, lo respetan, tienen muchas expectativas con el para que siga ganando cosas”.