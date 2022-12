La honestidad a toda prueba de Felipe Pardo y los elogios por una acción dudosa en Toluca vs. Tigres

Durante el juego de la Liga de México, el atacante colombiano le dijo al árbitro que no acudiera al VAR, en una acción dudosa en el área rival, porque el arquero Nahuel Guzmán no le cometió falta. ¡Aplausos!

"Ante todo hay que ser honesto. La verdad el arquero (Nahuel Guzmán) no me toca, después veo un poco larga la bola y me tiro, pero creo que fui muy sincero y consiente con lo que sucedió. Entonces le dije al árbitro que no lo revisará, que no era necesario porque me tiré, me tropecé, entonces no era para crear controversia. Ante todo hay que tener Fair Play y ser honestos".

Esas fueron las declaraciones de Felipe Pardo, del Toluca, quien se mostró serio y responsable en su proceder en la última jornada del fútbol mexicano y levantó elogios en los medios de comunicación y también entre los hinchas.

"Los jugadores rojos pedían la pena máxima, el árbitro Eduardo Galván compartió expresiones con Pardo y decidió continuar con el juego", explicó 'As México' en las últimas horas.

Al final, el equipo del colombiano cayó 1-0 contra el cuadro felino, con un acto de juego limpio que tanto se pide de parte de los protagonistas del espectáculo futbolero, en diferentes latitudes del mundo.

Vea las declaraciones de Felipe Pardo:

¡Qué grande Felipe Pardo! 👏🏻



El futbolista colombiano habló de la jugada en la que mostró su FairPlay diciéndole al árbitro que no era penal.#Respect



🎥 @javialonsordz pic.twitter.com/wih03SMEMN — La Octava Sports (@laoctavasports) October 31, 2019





