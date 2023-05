La imagen de Erling Haaland que se hizo viral, tras su duelo con Yerry Mina

En la jornada dominical de este 14 de mayo en Premier League, Yerry Mina se robó los reflectores en el duelo entre Everton y Manchester City, que dejó a los ‘ciudadanos’ ganadores con un 0-3 final, eso sí, no precisamente por una buena actuación, más bien por unos actos reprochados por el mismo Pep Guardiola, que el colombiano le aplicó a Erling Haaland y otros jugadores de su equipo.

Con el duelo definido desde el inicio del compromiso, en materia defensiva, el oriundo de Guachené se hizo cargo del delantero noruego, quien fecha a fecha viene siendo figura con el Manchester City por su increíble cuota y estadística goleadora, que además lo ha llevado a romper varios récords en su primera temporada con los 'ciudadanos'.

Sin embargo, Mina tenía intenciones de replicar la gran actuación frente al Brighton, por lo que, al menos en los primeros minutos de juego, se vio a un colombiano muy cerca y pendiente de Haaland; hasta ahí todo normal, hasta que, al final del juego, se encendería la polémica con unas reveladores imágenes que se compartieron en redes sociales, sumadas a las declaraciones del Pep Guardiola en contra de Yerry.

En la primera disputa en cancha contra Aymeric Laporte, las cámaras revelaron el encontronazo que el ‘cafetero’ tuvo con el jugador ‘ciudadano’, a quien, según informó ‘Man City Brasil’, Mina le dejó unas marcas en el cuerpo, tras varios jalones que se evidencian en el video. Sin embargo, este no sería el único futbolista que sufrió la marca de Yerry, quien le habría aplicado la misma dosis a Erling Haaland, así como lo citó el medio a través de su cuenta de Twitter.

Pep Guardiola disse que o Mina sabe o que ele fez. O Laporte também tem uma marca na barriga. pic.twitter.com/J9c1cT6hAA — Man City Brazil (@ManCityBrazil) May 14, 2023

Sumada a esa imagen, también aparecieron varias en redes sociales, donde se evidencia la dureza de las marcas del noruego, culminado el compromiso entre Everton 0-3 Manchester City, que subió los ánimos el Pep Guardiola, quien fue a buscar al colombiano por lo sucedido.

che esta todo rascuñado haaland kjj pic.twitter.com/4htM0HXddX — Peñargrol (@CAPArgento__) May 14, 2023

“Yerry Mina, es innecesario lo que hace y no solo con Erling Halland, sino con todos. No es necesario hacer lo que él hace cada partido. Ya está. Le dije que eres lo suficientemente buen jugador como para no hacer esas cosas", citó el guardameta español postpartido.

Además de eso, al ser cuestionado por las razones de los rasguños de Mina a sus jugadores, Guardiola fue contundente y le dejó toda la responsabilidad al central: "Pregúntaselo a él. Invítale a una rueda de prensa y pregúntale".