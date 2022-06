“La llegada de James Rodríguez a Boca Juniors sería ideal para relanzar su nivel, no es retroceso”

El posible cambio de aires de James Rodríguez ha sido un tema recurrente en las últimas semanas. Aunque aún no hay información verídica, la salida del jugador colombiano del fútbol de Catar, parece ser un hecho, y su nombre ha sonado en la lista de deseos de varios clubes importantes.

El contrato del '10' con Al Rayyan termina en 2024, pero las lesiones y la falta de continuidad en el equipo han hecho que el cucuteño se haya planteado una salida, y aunque se ha hablado de un probable regreso al fútbol europeo, en Sudamérica también le han salido pretendientes.

Publicidad

Boca Juniors podría ser el nuevo destino del jugador colombiano, y aunque el club no haya emitido de manera oficial algún interés por el jugador, su tío, Elkin Rodríguez, habló con 'Mundo Boca' sobre la posible llegada del volante a Argentina, declarando que no sería un retroceso para él.

"No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica para James, miren el caso de Juanfer Quintero que fue a River y ahí impulso su carrera. Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera y volver a su nivel", declaró el familiar del '10'.

A pesar de que su familiar vea con buenos ojos un fichaje por el conjunto 'xeneize', ha mencionado que la prioridad del '10', es volver a jugar en Europa: "En principio te digo que la intención de James es seguir un tiempo más en Europa pero esto es fútbol y las posibilidades se pueden presentar, más si es Boca con su nivel y renombre internacional"

Aunque los rumores no han sido confirmados, James ha expresado en varias ocasiones, su intención de salir de Al Rayyan: "No sé dónde jugaré ahora. Esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy".