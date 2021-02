La mala hora de Juan Pablo 'Indio' Ramírez en Brasil: ahora se lesionó de su rodilla

No jogo contra o Fluminense, quarta, Ramírez sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Infelizmente o exame de imagem constatou lesão do ligamento cruzado anterior, além do menisco medial, e ele será submetido a uma artroscopia, com previsão de pelo menos 6 meses de recuperação. pic.twitter.com/yDunt3Mog5