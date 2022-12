“La mentalidad me ha cambiado, soy un jugador más maduro”: Juan Cuadrado

El colombiano que juega en la Juventus habló, este miércoles para ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’, sobre cómo ha sido su crecimiento en Italia, la relación con sus compañeros y lo que será la final de la Champions League.

Juan Guillermo Cuadrado, es uno de los futbolistas colombianos de gran temporada en el fútbol internacional. Con Juventus acaba de ganar el título en la Liga de Italia y ahora su gesta puede ser más grande ya que el próximo 3 de junio enfrentará con su equipo a Real Madrid, en la final de la Champions.

“Desde niño siempre lo soñé, ser un jugador de elite mundial y me pongo a pensar y a mirar todo lo que he hecho y nunca me imagen que fuera a ser así tan grande, por eso estoy cada día agradecido con Dios”, afirmó el antioqueño, al analizar su presente y los grandes logros que ha obtenido con el paso del tiempo.

Además de jugar en Italia, el colombiano pasó por la liga inglesa. En 2015 militó en Chelsea, conjunto en el que solo jugó 337 minutos, pero que le dio “experiencia y madurez”.

“Sí tanto en Inglaterra como acá (Juventus) he sentido el nivel. La mentalidad me ha cambiado y me ha ayudado muchísimo más, me siento un jugador mucho más maduro, porque siento que debo hacer un trabajo mejor y en grupo. Esto, gracias a la experiencia y a los años que he venido en el fútbol”, destacó el colombiano.

Juan Guillermo Cuadrado sobresale en Turín gracias a su alegría y las espontaneas celebraciones, una de ellas se evidenció el fin de semana pasado en el triunfo de la Liga de Italia.

“Massimiliano Allegri no me dijo nada por echarle esa espuma, estábamos celebrando. En el camerino es donde nace todo como algo de alegría y uno tiene que gozárselo. Somos un equipo muy unido, no solo en el campo, sino que organizamos cenas para estar todos ahí y eso es lo importante. Somos suramericanos”, sostuvo el jugador de la Juventus.

Finalmente expresó su deseo por jugar la final de la Champions y ser inicialista. “Sería muy bonito jugar un partido como ese. Vamos a entrenar y a tratar de estar ahí. Quisiera ser titular estar ahí y alzar la copa, que es lo más importante”, puntualizó el también jugador de la Selección Colombia.