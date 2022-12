“La mentalidad, profesionalismo y trabajo físico de James, hicieron cambiar de decisión al Real Madrid”

En medio de las recientes críticas que ha recibido el jugador de la Selección Colombia tras su última lesión, Joaquín Juan, fisioterapeuta personal del ‘10’ desde hace varios años, habló del cuidadoso trabajo que realiza con él.

“James está dolido con las injusticias. Tocaron su parte más personal y profesional , por eso es mejor que directamente dialoguen con las personas que trabajan día a día con él”, le dijo a GolCaracol.com una de las personas que más conoce del trabajo y sacrificio que el futbolista del Real Madrid ha hecho para llegar a la élite del fútbol mundial.

Y una de estas personas es el español Joaquín Juan, quien atendió desde España la llamada de este Portal y es fisioterapeuta personal de uno de los capitanes de la Selección Colombia y con más de 15 años de experiencia realizando innumerables trabajos con figuras como Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao García y estrellas de otros deportes como la NBA, el ciclismo, entre otras disciplinas.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

¿En qué consiste su trabajo?

“En complementar la parte física de los jugadores. Ahora tengo a mi cargo todo un equipo multidisciplinar lleno de personas profesionales que están a la altura de las exigencias competitivas, que son cada vez mayores. Debemos ir encaminados con los deportistas de talla mundial que tenemos en nuestras manos”.

¿Desde hace cuánto trabaja con James Rodríguez?

“Lo conozco de hace muchos años y precisamente si se destaca por algo, es por ser uno de los mejores profesionales con los que he trabajado. Es uno de los jugadores que más piensa en cómo mejorar su rendimiento día a día. Nosotros tenemos un equipo de varias personas que están a disposición de mejorar todas sus condiciones. Es de los pocos que yo he visto de primer nivel que tiene un chef en su casa. Cada día desayuna, come, cena y toma lo qué tiene que tomar. El físico no engaña y tú lo ves con un físico envidiable”.

¿Cuál es el trabajo que él realiza día a día?

“Ahora mismo está con su club y estamos hablando del Real Madrid, que tiene las primeras exigencias a nivel mundial. Y luego James tiene un equipo muy amplio y personal a su disposición como nosotros; que actuamos principalmente en los momentos en los que no está en competición”.

¿Cuéntenos un proceso en específico que le hayan realizado?

“Este año por ejemplo con la Copa América, su trabajo fue diferente porque tardó un poco más en meterse en la pretemporada. Tuvo un trabajo muy exhaustivo, diariamente hizo mucho físico para poder entrar en condiciones óptimas a un grupo que llevaba más de tres semanas practicando. Por eso me da risa y pena que hablen de que no se cuida. De hecho, la muestra está que era un jugador que parecía no contar para Zidane y el Real Madrid, pero su actitud y muestras físicas llevaron a que está decisión cambiara”.

¿Qué problemas puede identificar en la preparación de James?

“El único problema que puede tener James es tener un exceso por querer estar bien. Eso lo lleva en ocasiones a entrenar más de la cuenta y eso le puede pasar factura. Si peca de algo, es de esas ganas de mejorar día a día. A veces le he dicho que menos, es más”.

¿Eso se puede traducir en su actual lesión”

“No, la lesión que tiene es un tema de adaptación y los médicos del Real Madrid lo saben perfectamente. No es el único jugador con problemas físicos. Varios futbolistas que vienen de jugar la Copa América están pasando por el mismo inconveniente. Es normal porque su periodo de recuperación fue menos y por eso es por lo que esto no es nada grave, es una parte más de su pretemporada”.

¿El hecho de no haber tenido definido su futuro le puede influir en su manera de trabajar?

“Esa situación de no saber qué va a pasar no es buena para ningún jugador. Pero James es un futbolista de mucha experiencia y le afecta menos que al resto. Aunque claro que tiene que ver. Sin embargo, la verdad es que él ha contrarrestado esto con sus ganas de demostrar que es un jugador de elite, eso lo tiene claro y está trabajando como tal”.

