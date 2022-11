La novia de Andrés Balanta abrió su corazón y dedicó unas emotivas palabras tras su muerte

Por sorpresa cogió a todos la dura noticia de la muerte de Andrés Balanta. Este martes 29 de noviembre, desde la prensa de Argentina, revelaron la triste información, en la que el joven futbolista de 22 años falleció tras desplomarse en uno de los entrenamientos con Atlético Tucumán .

Los mensajes de solidaridad que se expresaron con lo acontecido con el jugador caleño no se hicieron esperar, son varios los equipos, futbolistas y personas allegadas que han dedicado unas palabras en honor a Balanta Cifuentes.

En medio del dolor y la sorpresa, Camila Zuk, quien era la novia del jugador del 'decano', aprovechó un espacio en sus redes sociales para dedicar unas palabras para quien había sido su pareja amorosa en el último tiempo.

“Dijimos que hasta que la muerte nos separe. Te voy a amar toda mi vida. Hasta que Dios nos reencuentre mi amor”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram, acompañada de una imagen en la que se ven muy sonrientes los dos.

Asimismo a modo de historia expresó otras palabras con respecto al fallecimiento de Andrés Balanta, "a veces no entiendo los planes de Dios, pero le agradezco conocer el amor con el hombre más maravilloso. Estará en mi corazón que le va a pertenecer siempre", se puede leer en la publicación.

En la cuenta de la joven mujer de 20 años, se pueden ver otras imágenes de momentos que compartió con el jugador formado en las divisiones inferiores del Deportivo Cali. En la cual se ven muy felices e incluso, hace unas semanas habían publicado que su amor era "para siempre".

Otro de los conmovedores mensajes que se han publicado en las últimas horas fue el de quien era su mejor amiga, Daniela Carreño, quien expresó un extendido mensaje para "su hermano".

"Atesore tanto esta primera foto, esperando ponerla el día de tu próximo cumpleaños y hoy no me creo todo esto que está pasando.

Gracias por ser ese amigo incondicional, ese ser lleno de alegría y amor.

Gracias por cuidarme, quererme y escucharme cada que necesitaba. Desde el día 1 de nuestra amistad, me volví tú fan, te celebraba y me llenaba de orgullo cada logro tuyo. Nos hicimos hermanos, más de 7 años de estar presentes en la vida del otro en los que vivimos momentos muy bonitos e hicimos un montón de videollamadas desatrasandonos de nuestra vida.

Me duele enormemente el alma y aún sigo esperando que me digan que todo es mentira. Me consuelan las palabras de nuestros amigos recordándome lo mucho que me querías y lo importante que éramos uno en la vida del otro.

Cómo serías de increíble que hoy mi mamá me abraza y llora conmigo y me dice que ella tampoco lo cree y que tú eres un ser maravilloso, que fuimos afortunadas compartir contigo y que a ella también le duele.

Buen viaje y llena el cielo de fútbol y sonrisas, SIEMPRE SERÁS GIGANTE MI BALA, MI HERMANO.

Te amo Andrés Felipe".