La patada que no olvida Edwin Cardona y que le pegó un defensor argentino, en 2014

El mediocampista colombiano estuvo de invitado en un en vivo en Instagram y contó sobre el recuerdo que le dejó para toda la vida Nicolás Otamendi, actualmente en el Manchester City.

Edwin Cardona es otro de los jugadores que aprovechan los días en cuarentena para reportarse en redes sociales y hablar un poco más de su carrera como futbolista.

En un en vivo en Instagram con el pastor Chris Méndez, el colombiano contó una anécdota dolorosa, por una patada de Nicolás Otamendi, en 2014.

Además, Cardona habló de lo cerca que estuvo de volver a Boca Juniors, de su anhelo de regresar al cuadro ‘xeneize’ y hasta de su deseo también de volver a ser convocado a la Selección Colombia.

Repase acá las declaraciones de Edwin Cardona:

*Su fallido regreso a Boca Juniors

“Estuve al 98 por ciento, estaba todo seguro, lastimosamente paso algo inesperado con mi hijo y eso detuvo un poco la contratación, pero no fue por eso específicamente. Luego fueron más temas personales y no llegué a un acuerdo. El sueño sigue intacto de volver, pero Dios tiene un propósito y de pronto por algo no nos llevó allá, pero en algún momento me volverá a poner ahí, sigo con deseo y ganas de volver a Boca, que la verdad uno extraña muchas cosas”.

*Actualidad en Xolos de Tijuana

“Ya jugué, inclusive el día viernes disputamos un partido y el domingo fuimos a entrenar y ya luego se paró todo. Estoy bien, no fue un arranque positivo, pero tenemos dos torneos y en la copa llegamos a la final y estábamos por disputarla”.

*Su anhelo de estar nuevamente en llamados de la Selección Colombia

“Estar con la ‘tricolor’ eso es algo muy bonito, uno habla de eso con varios futbolistas, cuando a uno no lo convocan muchos se sienten que perdió la oportunidad, pero yo no lo tomo así, solo digo qué me hizo falta y me esfuerzo al máximo para que me vuelvan a llamar”.

*El recuerdo de una patada de Nicolás Otamendi

“Cuando estábamos jugando Copa Libertadores, un partido de Nacional vs. Atlético Mineiro, una entrada de Otamendi, aún tengo el tache marcado, todavía tengo la cicatriz, eso fue en el 2014”.

*Los jugadores con los que mejor se la lleva

“Giovanni Moreno me ayudó en mi vida desde que nací, él estaba cuando yo debuté, me arropó muy bien y hasta el sol de hoy tenemos una gran amistad y somos como hermanos. Además, con Juan Guillermo Cuadrado en la Selección tengo una gran relación”.

