La periodista que vio un grosero gesto de Sebastián Villa, en último partido de Boca Juniors

El pasado domingo, Boca Juniors sufrió mucho, pero en el último segundo logró igualar el marcador frentea Rosario Central, en un juego que culminó 2-2. Sebastián Villa fue una de los destacado tras participar en los dos goles del 'xeneize' no obstante, tuvo un gesto en medio de una celebración que no dejó pasar una periodista en Argentina.

“Muy adecuado para el momento que está viviendo", fueron las cortas, pero contundentes palabras de Morena Beltrán, comunicadora de 'ESPN', quien no tuvo piedad con el exTolima, por un festejo pasado de tono en uno de los tantos del equipo 'azul y oro' contra los rosarinos.

Y es que Boca Juniors fue muy superado por el 'canalla', de hecho, nunca estuvieron arriba en el marcador y siempre tuvieron que remar desde atrás. Villa tuvo un irregular primer tiempo, donde el dominio fue del equipo de Rosario.

Sin embargo, en la segunda parte se mostró más incisivo y con dos buenos centros, su especialidad, estuvo inmiscuido en los tantos de Martín Payero y Jorge Figal. En la anotación de este último, fue el momento en el que las cámaras captaron a Villa haciendo un ademán muy similar al de Emiliano 'Dibu' Martínez cuando celebró el ganar el premio al mejor arquero del Mundial Qatar 2022.

Y es que todo se supo después porque en medio del juego dicha acción del colombiano no se vio en televisión, como es costumbre, enfocaron al autor del gol (Figal). No obstante, para Morena Beltrán no fue un acto bien visto y hasta se atrevió a recordar que el jugador antioqueño se encuentra por estos días acudiendo a los estrados judiciales por el caso de su expareja Daniela Cortés, quien lo acusas de lesiones y violencia de género.

Fue tal el enfado de Beltrán que hasta lanzó una frase irónica en forma de crítica para Villa. "Atinadísimo para la situación judicial que vive”, dijo la reconocida comunicadora argentina.

Ahora bien, cabe resaltar que de parte del club, el colombiano siempre ha recibido la confianza a pesar de lío personal que tiene y es uno de los 'consentidos' de Juan Roman Riquelme, exfutbolista y actual directivo del 'xeneize', que en cada oportunidad que tiene ante los micrófonos no duda en decir que Villa es uno de los mejores del equipo y de la Liga de Argentina.

Ahora solo queda esperar cómo el extremo 'cafetero' sigue su proceso con la justicia y en materia deportiva si el próximo sábado será titular para el juego contra Racing.