"La perseverancia y disciplina" llevaron a Devis Vásquez a Milan, dice su DT en Selección Atlántico

Devis Vásquez es sinónimo de perseverancia, lucha, el persistir y no desistir; esas cualidades que tuvo desde niño lo han llevado para que hoy en día fuese fichado por el Milan , de Italia, uno de los equipos emblemáticos del continente europeo.

Pese a que en Colombia, el arquero oriundo de Barranquilla, no tuvo la fortuna de sumar minutos ya fuese en Patriotas y La Equidad, instituciones en la que hizo parte de las divisiones inferiores, sí tuvo el premio de actuar con la camiseta de Guaraní, en Paraguay, tras esforzarse en el día a día.

Publicidad

Una de las personas que conoce a Devis Vásquez en sus inicios bajo los tres palos es el entrenador Javier Romero, quien lo tuvo en las filas de la Selección Atlántico infantil en los años 2011 y 2012.

El estrega habló con Gol Caracol sobre el cómo fue todo el proceso del hoy arquero del Milan, asegurando que, pese a que en la plantilla de dicha selección él no era el titular, mostraba gran compromiso en cada entrenamiento, veía que si seguía por ese camino iba a llegar muy lejos. Mostró su orgullo que uno de sus pupilos esté triunfando y consiguiendo sus sueños.

Devis Vásquez, presentado como nuevo arquero del Milan de Italia - Foto: Milan Oficial

“A Devis lo conozco cuando asumo la Selección Atlántico infantil, hago una convocatoria abierta, él se presenta en ese grupo de muchachos con la ilusión de hacer parte de la selección y poco a poco se fue ganando ese cupo de la lista de definitiva que quedaban”, dijo de entrada el técnico Javier Romero.

En cómo era Devis Vásquez en su proceso formativo, pues éste llegó a integrar la selección del Atlántico infantil con sólo 13 años, Romero sostuvo que su entrega y rendimiento le valió para quedarse con el cupo por el tiempo en el que estuvo.

Publicidad

“Devis era en su proceso formativo, pues producto de la edad, era un niño tímido, noble, pero con mucho deseo de superación, es así que de doce arqueros él se ganó el segundo puesto. Inicialmente, se gana el cupo en la selección Atlántico, pero termina siendo alternativa de Homero Guerrero que era el arquero titular, pero su rendimiento le valió la estadía en la selección”, precisó.

Sobre sus principales características bajo los tres palos, Romero recordó que pese a que era tímido como persona, en la portería empleaba buen juego con los pies.

Publicidad

“La principal característica de Devis como arquero y lo primero que uno mira es la talla. Luego en ese momento, él estaba iniciando su carrera como arquero, pero se le notaba a pesar de su timidez como persona, que en el arco tenía buen juego con los pies”, precisó.

Otras declaraciones:

Anécdotas de Devis Vásquez en su proceso con la Selección Atlántico infantil

“Como anécdota fuimos a una zonal en Riohacha, en la última fecha, Atlántico estaba clasificado y decimos colocar a toda la alternativa para que jugara, Devis tapó ese partido y no le fue bien; luego de eso queda el mensaje de superación, siguió trabajando, exigiéndose y lo que hoy ha conseguido Devis para todos los muchachos está claro el mensaje: de perseverar, de luchar, de entregarse, de no rendirse nunca; no fue inicialista en la Selección Atlántico y mira dónde está hoy. Es un mensaje importante para los muchachos que están soñando con llegar al fútbol élite es que no deben de renunciar cuando las cosas no se le den, como le pasó a Devis en este caso”.

Publicidad

El hoy arquero del Milan italiano fue campeón con la Selección Atlántico infantil en 2011, y también repitió proceso en el 2012. En la misma plantilla estaba Cristian Barrios, quien fue fichado por el América de Cali.

Devis Vásquez en su paso por el Guaraní, de Paraguay. Tomada del Twitter de @ClubGuarani

¿Por qué cree usted que él nunca logró sumar minutos en los equipos que estuvo en Colombia y en Guaraní de Paraguay si lo hizo?

Publicidad

“Es una pregunta difícil, él hizo aquí parte de Patriotas y La Equidad -creo que fue campeón con la Sub-20 federativo e hizo parte de la Copa Libertadores Sub-20. Hoy verlo triunfar y saliendo de Paraguay es algo que me pregunto, tal vez puede ser una de las razones la falta de oportunidad, otra razón puede ser creer más en los valores jóvenes de nuestras categorías menores. Pienso que todo va en la confianza que se les brinda a los jugadores jóvenes, de pronto Devis no tuvo eso por acá y gracias a Dios y para su carrera consiguió en tierras paraguayas este gran logro”.

¿Cómo se siente usted al saber que Devis Vásquez fue fichado por el Milan?

"Orgulloso, feliz, cada vez que un jugador que pasa por las manos de nosotros los formadores logre el sueño es un orgullo; sentimos que aportamos. Con Devis fueron dos años de trabajo, de darle confianza, de darle la espera porque sabíamos de que no le fue bien, pero sabíamos que estaba en formación y que había que esperarlo, por eso estuvo dos años en la Selección Atlántico infantil. Luego hoy verlo lograr su sueño, no sólo de jugar profesional sino de estar en Europa, en el Milan, son palabras mayores, para mí en lo personal es un orgullo de haber aportado en su proceso y de lo que está logrando hoy”.

Antes de que fuese anunciado por el Milan, pocos sabían de su existencia…

“Me atrevo a decir que Devis es un desconocido en Colombia en el ámbito del fútbol, los pocos por donde pasó son los que lo conocen, de resto, creo que en el país no saben quién es él porque no tuvo la transcendencia de poder figurar aquí; tal vez su estado madurativo le tocó vivirlo en otras tierras; muchos se preguntan quién es Devis y de dónde salió, pero hizo su proceso como todo niño que tiene su sueño de ser algún día profesional y Dios ha premiado su perseverancia y disciplina, por eso hoy está en Milan”.

Devis Vásquez es nuevo arquero del Milan, de Italia. Twitter oficial del Milan