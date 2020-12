La pesadilla de José Izquierdo con la lesiones no para: será baja en Brighton cerca de tres semanas

La pesadilla de José Heriberto Izquierdo con las lesiones no tiene fin. El extremo pereirano no juega un partido oficial con el primer equipo del Brighton desde el 27 de abril de 2019, a causa de una lesión de meniscos que lo alejó de las canchas por más de un año.

El pasado 3 de octubre, el colombiano de 28 años volvió a pisar los terrenos de juego, pero esta vez en la categoría sub-23 del Brighton, con el objetivo de ir sumando minutos y de a poco retornar al elenco principal, en el que se encontraría con su compatriota Steven Alzate .

Desde entonces, Izquierdo ha jugado 45 minutos en los cinco partidos que el equipo disputó hasta antes del 14 de diciembre, pues en esa semana, el exfutbolista de Deportivo Pereira y Once Caldas sufrió una lesión que lo marginó de los encuentros contra Derby County y Everton, válidos por la Premier League 2.

En principio, el director técnico del primer equipo del Brighton, Graham Potter, había dicho que no era para preocuparse. Sin embargo, este domingo se conoció extraoficialmente el dictamen de la lesión que sufrió José Heriberto Izquierdo.

Según la cadena de televisión británica 'TB Sport', el colombiano padece de una complicación en el tendón de la corva, lo que lo mantendría de dos a tres semanas fuera de la cancha. Esta nueva lesión, se suma a la lista de dolencias que ha dejado al habilidoso extremo fuera del equipo principal del Brighton por un año y 10 meses.

"Creo que es muy difícil. Todos lo sentimos por él. Ha sido, me imagino, un momento difícil y de pesadilla para José. No lo he visto en forma desde que estoy aquí, así que eso te dice cuánto tiempo ha pasado y lo frustrante que ha sido", declaró hace unos días el entrenador Graham Potter, uniéndose al lamento del colombiano.

"Creo que el club ha tratado de apoyarlo lo mejor que podemos y ha trabajado tan bien como puede, pero es realmente frustrante y triste. No quisiera ponerle un plazo porque es José y no quiero poner esa presión, pero no creo que sea demasiado largo ni demasiado malo", añadió.

José Heriberto Izquierdo venía teniendo buena actuación con la categoría sub-23 del Brighton, pues en los cinco partidos que disputó, metió un gol y repartió una asistencia.