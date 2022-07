La prensa en Argentina se rinde a Miguel Ángel Borja: "Ya era un ídolo de River antes de llegar"

Miguel Ángel Borja no necesitó tiempo de adaptación con River Plate y fue el gran protagonista en la victoria contra Aldosivi 3-0, en la que anotó el tercer tanto y dio dos asistencias para los dirigidos por Marcelo Gallardo, lo que le hizo ganarse el elogio de los fanáticos, que esperaban la contratación de un delantero de categoría, después de la marcha de Julián Álvarez al Manchester City.

La prensa en Argentina también tuvo palabras de admiración para el futbolista colombiano y Martín Liberman, periodista de 'ESPN', mencionó que Borja ya era un ídolo de River antes de jugar y que Boca Juniors se perdió su fichaje por su alto costo.

"En estas cosas River le saca mucha ventaja a Boca, no duda cuando debe poner la plata por un jugador. No dudó en los 14 millones de dólares de Pratto ni en los 7 de Borja. Cuando siente que hay que hacer una inversión fuerte, no lo piensan. River detectó que necesitaba ir por algunos futbolistas que le dieran un salto cualitativo y los encontró. Generalmente lo bueno es caro", expresó el periodista.

Liberman también resaltó la importancia que tuvo la incorporación de Borja al plantel 'millonario', pues la salida de Julián Álvarez al fútbol inglés, dejó un hueco importante en el equipo y tras haber negociado la llegada de Luis Suárez, que no tuvo éxito, River necesitaba fichar a un referente en la zona de ataque y consideró que el colombiano fue una gran elección.

"Independiente del caso Suárez, Gallardo sabía que se iba Julián Álvarez y quedaban 20 millones en el club, por lo que debía buscar un futbolista a las alturas de las circunstancias y con cualidades probadas como Borja que puede gustar un poco más o un poco menos... Pasó hace unos años por Argentina sin pena ni gloria, pero luego fue creciendo y hoy es jugador de selección nacional que le compite a jugadores como Duván Zapata y Luis Muriel", añadió Martín Liberman.

La actuación de Borja frente a Aldosivi fue destacada por el periodista, que no dudó en elogiar el rol protagónico que tuvo el jugador cuando saltó al campo de juego, mencionando que fue la clave para destrabar a River, en un partido que se estaba complicando para el elenco liderado por Marcelo Gallardo.

"Lo de Borja hoy (el domingo ante Aldosivi en Mar del Plata) fue una exhibición en un racimo de minutos. River no encontraba la forma de destrabar un partido favorable a Aldosivi y el técnico pega un golpe con De la Cruz, Solari y Borja. El colombiano hizo un descalabro con dos asistencias y un gol", mencionó el periodista.

"Es muy raro que un futbolista sea ídolo antes de jugar. Borja es ídolo de River antes de jugar. ¿Esto se debe a la necesidad de un ídolo en River o al deseo de Borja de ir a River dejando a un lado las ofertas de otros países?", concluyó Liberman.