La prensa italiana rendida a Luis Fernando Muriel, tras golazo de taco al Milan: "Una magia"

Luis Fernando Muriel es el hombre del que todos hablan este sábado en el fútbol italiano. El delantero colombiano le dio la victoria 3-2 a su equipo, el Atalanta, frente al Milan y con un golazo más que exquisito, de taco, demostrando así toda su calidad con el balón a sus pies. El '9' fue la gran figura del duelo de la Serie A y se fue más que aplaudido.

En la prensa trasalpina, sus compañeros y hasta su propio entrenador, Gian Piero Gasperini, tuvieron palabras de reconocimiento hacia Muriel Fruto , quien se 'fajó' un verdadero golazo. Los titulares en los principales diarios de Italia no lo bajan de 'joya'; mientras que otros se lee que fue magia pura.

"Finaliza con los jugadores del Atalanta celebrando, junto a su gente, todos abrazados por Luis Muriel, que con un taconazo de campeón decidió la velada en el minuto 95", eso fue lo que se leyó en la crónica del juego en 'Corrierre della Serra'.

Luis Fernando Muriel y su golazo contra el AC Milán, por Serie A Foto: Atalanta

Mientras que en la 'Gazzetta dello Sport' fueron más allá para calificar y alabar el golazo de taco del oriundo de Santo Tomás en el departamento del Atlántico.

"El gol de Muriel, una magia de altísimo nivel que uno tiene el privilegio de presenciar rara vez, por supuesto, pero al mismo tiempo la justa recompensa por toda la actuación de los 'nerazzurri', llegó en el minuto 95", describió así el medio citado el golazo del exDeportivo Cali.

Pero allí no pararon las repercusiones para el gol de antología del delantero de nuestro país, ya que en 'Corrierre dello Sport' titularon lo siguiente: "Muriel, loco. Un taconazo mágico en el minuto 95". Y por supuesto, con una fotografía del protagonista de la acción, el número '9' del Atalanta.

¿Qué dijo Gian Piero Gasperini del gol de Luis Fernando Muriel?

"Marcó un gol extraordinario, de esos que se ven solo en los entrenamientos", sostuvo el timonel del equipo de la ciudad de Bérgamo.

Por su parte, el propio Luis Fernando Muriel no dudó en declarar pospartido en 'DAZN' que "ha sido un final precioso porque hemos conseguido ponernos por delante y llevarnos la victoria. El tacón me ha nacido en el momento, no tenía otra manera para hacerlo y nada, ha salido a lo grande, estoy muy contento. Siempre trato de dar mi aporte".

El Atalanta con la victoria llegó a 32 puntos en la Serie A y se ubica en la séptima casilla. Su próximo juego en el campeonato será frente al Sarlenitana, el lunes 18 de diciembre.