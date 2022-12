La realidad de Carlos Carbonero: “Pensé en jugar gratis, pero no me dieron la oportunidad”

El último club del futbolista colombiano fue Ferro Carril Oeste, de Argentina. Sin embargo, nunca alcanzó a debutar. Hoy en día está sin equipo y se entrena por su cuenta.

Después del Mundial de Brasil 2014, la carrera de Carlos Carbonero parecía estar encaminada en conseguir solo éxitos. Venía de ser figura y campeón en Argentina con River Plate y el dueño de su pase era la Roma.

Publicidad

Sin embargo, así de rápido como subió; terminó cayendo. Sufrió una lesión en los meniscos de su rodilla jugando para la Sampdoria y hasta el momento, a sus 29 años, todavía no ha sido ni la sombra de lo que en algún momento fue.

Emotiva despedida de Wuilker Faríñez: “Quiero agradecer a un equipo que se trasformó en familia”

"Estuve unas dos o tres semanas entrenándome con la agremiación de la Federación Colombiana en Cali, hasta que se tuvo que parar todo por causa de la pandemia. Ahora estoy sin club, solo trabajando y manteniéndome en forma, esperando cualquier oferta para poder volver jugar", señaló este sábado en entrevista con el diario ‘Olé’.

"Hay personas que hablan de más, sin saber. En ese sentido no tuve ningún problema porque desarrollé la mayoría de los entrenos, pero desafortunadamente por cosas externas no me permitieron poder debutar", relató.

Publicidad

Carbonero no juega desde mayo de 2019 cuando estuvo vistiendo la camiseta del Deportivo Cali. Tuvo apenas algunas apariciones y se fue a probar suerte a Argentina con Ferro Carril Oeste, de la segunda división. Sin embargo, no disputó ni un solo minuto.

Boca Juniors debería extenderle el contrato a Sebastián Pérez, antes de pensar en un préstamo

Publicidad

“Me siento un poco más tranquilo ahora porque me he venido preparando de la mejor manera para tener la chance de estar nuevamente en un club, ya sea en Colombia o en cualquier parte del mundo. Por eso sigo entrenando, como si estuviera jugando profesionalmente”, reflexionó.

Al final, aseguró que “no me arrepiento de nada porque son los tiempos de Dios. Creo que he aprendido esa parte de que todo pasa por un propósito. Y si me tocó vivir la gloria en Argentina, y en Europa sentir ese bajón, creo que me ha hecho madurar mucho. Este tiempo que vendrá será muy importante”.