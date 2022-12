'La reconquista de James Rodríguez': análisis de la situación del colombiano en Real Madrid

Mientras que la Selección Colombia prepara su duelo frente a Chile, del 12 de octubre, sin su presencia; en territorio español gastan tinta dándole un vistazo a la actualidad del volante en el equipo blanco.

James Rodríguez es seguido constantemente por parte de la prensa española,

que le dedica espacios y no pierde ningún movimiento suyo en el día a día del Real Madrid, equipo al que volvió para la presente temporada tras dos años en Bayern Múnich.

Así, en su portada del día miércoles 9 de octubre, el diario 'Marca' le dedicó la primera página al volante colombiano, que viene de anotar un gol en el triunfo 4-2 de los blancos sobre Granada, en la Liga de España, pese a jugar solamente los últimos 10 minutos de dicho compromiso.

Publicidad

"Las segundas partes sí son buenas", se destacó en un aparte de dicha portada. De igual manera se indicó que "James se ha ganado a Zidane con su actitud".

James Rodríguez y su objetivo de triunfar con Real Madrid: inició trabajos para convencer a Zidane

"El técnico le ve enchufado y su relación ha dado un giro total", se lee más adelante.

Este martes, James Rodríguez también acaparó la atención tras la rueda de prensa de Carlos Queiroz, técnico de Colombia. “No es verdad que James me haya pedido no venir. Nunca me ha pasado que un jugador me pida no estar”, dijo el seleccionador colombiano.



Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.