La sentida carta del descubridor de Alfredo Morelos para su pupilo que triunfa en Europa

Hailler Mateus fue la persona que recibió hace 9 años al delantero del Rangers, de Escocia, en su casa de Medellín. Lo guío como a un hijo, lo representó en sus comienzos y después le ayudó para que diera el salto a Europa.

Por: Hailler Mateus/ adaptación: Juan Camilo Garnica.

Conocí a Alfredo Morelos en 2010 por un señor que se llama Astolfo Montes, de la plaza de mercado de Cereté. Alfredo tenía 13 años y jugaba para un club de niños llamado Fumigadores, un equipo que crearon los fumigadores de algodón en ese municipio.

El señor Astolfo me dijo que había un niño muy pobre que jugaba muy bien y decidimos traerlo. Pero no me lo mandaron a mí, se lo mandaron a otra persona acá en Medellín que nunca llegó a recogerlo al terminal. A las seis de la mañana me llamaron a decirme que nadie había ido, y yo lo recibí y vivió con nosotros cinco años en la casa, se convirtió en otro hijo más.

La familia de Alfredo es una muy buena familia. Su padre es vendedor de frutas en la plaza de mercado y su mamá es ama de casa. Es una familia muy humilde pero unida. Y él es muy buen hijo, siempre consagrado a sus padres, con buenos hábitos, muy respetuoso.

Cuando llegó hizo una carta que leímos y era dedicada toda a su hermanita, a su familia, decía que los iba a sacar adelante. Es un ejemplo de superación. Nunca faltó a un entreno, nunca tuvo problemas en Medellín. Su historia nos inspiró con mi esposa a crear un club y la fundación Talento y Vida.

Alfredo era un niño muy callado, no muy social, eso sí con una disciplina impresionante, concentrado en lo que quería, muy apasionado por su familia. Recuerdo que en ese tiempo tenía una hermanita de seis años que estaba muy delicada de salud, sufría de lupus y desafortunadamente la niña falleció y me lo tuve que traer hasta con mentiras a Medellín, porque él estaba en Cali con la Selección Colombia Sub-17.

Llamé al cuerpo técnico, en ese momento el técnico era Harold Rivera, y le pedí que no le dijeran nada y me lo mandaran. De acá lo enviamos a Cereté. Cuando llegó a la casa de sus padres y se enteró que su hermana había muerto, me hizo el reclamo y le dije ‘hijo, yo solo quería mitigar ese dolor’.

Hizo todo el proceso con el Medellín, tuvo tres contratos con el equipo, debutó e hizo su primer gol como profesional contra Envigado. Con el tiempo yo mismo lo bauticé ‘Búfalo’. Recuerdo que ‘Choronta’ Restrepo le puso un apodo a Morelos por sus rasgos indígenas, pero yo fui el que lo bautizó. Así como le fue bien a Morelos, les fue bien a muchos.

Fui la persona que hizo el puente con su empresario Michael Gorman, de la MLS de Estados Unidos. Alfredo estaba muy aburrido en el Medellín porque Hernán Torres no lo ponía y le traje esa propuesta de Helsinki. Don Raúl (Giraldo), dueño del Medellín, casi no hace ese préstamo porque era gratis con opción de compra, pero creo que al final lo hizo de tanto que le insistí, y ahí se dio su salto a Europa y véalo ahora donde está.

Alfredo Morelos se casó y hasta donde sé, será papá dentro de poco. Él casi no viene a Medellín, pero supongo que es por la cantidad de compromisos que tiene ahora.

Deseamos lo mejor para él y para su vida. El solo hecho de que él pudiera sacar su familia adelante y que sea una persona de bendición en su pueblo, nos pone muy contentos. Pase lo que pase, lo llevamos en nuestro corazón y vivimos orgullosos de él y felices de que Dios nos hubiera utilizado para llevarlo a donde está.

