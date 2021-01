"La única forma de aconsejar a James Rodríguez es en 'basket', lo dejo ganar porque es en su casa"

Este lunes, el defensor colombiano Yerry Mina concedió una amplia entrevista a 'Directv Sports' y uno de los temas que tocó tuvo que ver con todo lo que rodea su relación con James Rodríguez, con quien comparte nómina en el Everton, de la Premier League de Inglaterra.

El nacido en Guachené, en el Cauca, comentó que "yo a James no lo conocía tan profundamente, es una gran persona, como profesional es top, por eso siempre quiere ganar, hacer las cosas bien".

Conozca acá las buenas noticias sobre el estado de salud de Adrián Ramos

Mina agregó que Rodríguez Rubio se convirtió en un soporte para él cuando las cosas no le salían en lo deportivo. "James me dijo que él ya había pasado por eso, que eso iba a cambiar, me decía: sos un gran trabajador, una buena persona y tenés ambiciones".

"Con James tenemos una buena relación, cuando tenemos un problema, tratamos de contarlo el uno al otro y tratar de juntos llevarlo", reveló el gigante defensor.

La presentación de Reinaldo Rueda como DT de Colombia, este martes EN VIVO por www.golcaracol.com

Publicidad

Para finalizar, Mina contó que "yo con James habló de fútbol en el terreno de juego, pero también tratamos de hablar de nuestras familias. James es profesional, tiene muchas cosas para seguir trabajando en su casa, cuando voy lo encuentro haciendo el trabajo invisible que llaman, haciendo recuperación, haciendo inglés, comiendo bien. Hay veces que la única forma de aconsejarlo es en basket, yo lo dejo ganar, más con la familia ahí, más estando en su casa, le digo: te doy un punto".