La verdad de la última polémica de Edwin Cardona en Racing, de Argentina: habló su DT

A Edwin Cardona lo tienen bajo la 'lupa' debido a su rendimiento en los últimos compromisos que ha podido actuar con Racing , que le han hecho conseguir más detractores que admiradores.

El presente del mediocampista antioqueño no es el mejor, ha sido señalado recientemente por su mala forma y por aportar poco al equipo cuando este entra a la cancha.

Si bien el colombiano no ha podido tener la regularidad esperada por una lesión que sufrió, y de la cual le ha costado recuperar su nivel luego de su recuperación, la poca regularidad no le ha favorecido.

Luego de la derrota de Racing contra Estudiantes de la Plata, en la que Edwin Cardona actuó como titular luego de varios compromisos, el exAtlético Nacional recibió varios comentarios entre los cuales también estuvieron las palabras de su entrenador, quien expresó que "Con el ingreso de Edwin Cardona buscamos tener juego asociado, con un buen último pase y dominio de balón detenido. Pero el equipo no tuvo buena circulación; no salió como esperábamos”.

Este martes la 'academía' jugó un nuevo compromiso en la Liga de Argentina, donde logró imponerse 1-0 frente a Patronato, en el duelo válido por la jornada 19. Para este partido Cardona Bedoya no estuvo convocado.

Si bien se especuló mucho sobre la razón por la cual el mediocampista de 29 años no fue convocado, el entrenador de Racing reveló a la prensa el motivo por el cual no estuvo incluido en la convocatoria, "Creí que no estaban en condiciones óptimas para jugar el partido de hoy por eso no estuvieron convocados y a partir del próximo partido estarán a disposición" expresó Fernando Gago.

¿Cuándo vuelve a jugar Racing?

La 'academia' volverá a tener acción en la Liga de Argentina, el próximo domingo 18 de septiembre, donde tendrá que visitar a Platense en lo que será el duelo válido por la jornada 20 de la Liga de Argentina.