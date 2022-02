"La vida es lo que prima y el fútbol pasa a un segundo plano; espero reencontrarme con mi familia"

El conflicto, entre Rusia y Ucrania, también golpea al mundo del deporte y hay un caso puntual, el de Gilmar Bolívar, quien es un futbolista barranquillero, que llegó a territorio ucraniano para jugar en la Segunda División. Por eso, para conocer un poco más del tema, en Noticias Caracol hablaron con el colombiano.

¿Cómo se encuentra?

"Estoy muy bien. A la expectativa de las noticias que van sucediendo."

¿Dónde está y qué ha sucedido?

"Estoy en la ciudad de Lviv, Leópolis; tranquilo. Gracias a Dios no me ha tocado la peor parte como sí sucedió en Kiev, sin tantos problemas, entonces bien."

¿Ha sucedido algo anormal?

"hasta ahora, no. Solo las medidas de prevención, que estemos en las casa y los apartamentos, confiando en que las cosas se resuelvan."

¿Qué le ha dicho su club?

"Estoy en contacto con ellos y sigo las órdenes que me dan. He recibido un gran apoyo. Ya cancelaron los entrenamientos, lo que indica que las cosas no van bien; es la realidad y debemos primar la vida y el fútbol pasa a un segundo plano."

¿Qué le solicita a las autoridades colombianas?

"Espero que la Cansillería se contacte conmigo y podamos tener comunicación directa, ya que, hasta el momento, no lo han hecho. Soy un colombiano en Ucrania y no estaría de más hablar."

¿Ha hablado con su familia?

"Sí, trato de hacerlo porque entiendo que están preocupados. Me apoyo en ellos y espero que esto mejore."

¿Cómo se siente?

"Estoy a la expectativa, como los primeros días, manteniendo la calma. Me están llamando varias personas y es un punto a favor y lo agradezco. Estoy en lugar seguro y espero salir pronto de acá."

¿Se arrepiente de haberse ido a Ucrania?

"Para nada, hice lo que mi corazón me dijo en su momento. Soy un chico apasionado por el fútbol y no me vine detrás de cualquier cosa, ya que era mi sueño. A los seres humanos, nos mueve eso. Me vine a seguir haciendo lo que me gusta."

¿Quién lo acompaña?

"Estoy solo. Vivo en mi apartamento. Mi día a día era entrenar y jugar, pero como ya no hay entrenamientos, será esperar, comer, dormir y ver noticias. Asumo la responsabilidad de lo qu venga, ojalá no sea grave y espero reencontrarme con mi familia."

¿Cómo le ha ido a Gilmar Bolívar con el Karpaty Halych de Ucrania?

El colombiano acumula 15 partidos disputados con su actual club entre Liga y Copa, y aún no ha marcado anotaciones con el Karpaty Halych de Ucrania, en los 1.080 minutos en cancha con el combinado ucraniano.

¿Cómo fue la invasión de Rusia a Ucrania?

Rusia lanzó este miércoles un ataque contra Ucrania después de meses de tensiones militares y tras pedir las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk su ayuda para "repeler" al Ejército ucraniano.

