“La vinculación de Edwin Congo en esta red de narcotráfico es circunstancial”

Este martes se conoció de la detención y posterior liberación del exfutbolista colombiano, en Madrid, y en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el periodista Jorge Calabrés para conocer más detalles.

Edwin Congo fue noticia en España, este martes, luego de ser detenido por operación antidroga en Madrid, aunque horas después fue liberado.

Edwin Congo fue dejado en libertad, después de ser requerido en operación antidroga

Dicha noticia también sorprendió en Colombia. Por ese motivo, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, contactaron a Jorge Calabrés, jefe de deportes de ‘El Español’, quien contó más detalles de lo que pasó con el caso del exjugador colombiano.

“Ha sido detenido esta mañana, en la mañana de España, en una operación de la Brigada Central de Estupefacientes con diez detenidos, y entre esos estaba el actual comentarista y exjugador. Ha prestado declaración y posteriormente fue puesto en libertad”, dijo de entrada.

Además, aclaró que Congo “en los próximos días será llamado ante un juez y luego se conocerá si habrá cargos contra él o no”.

En España recordaron un partido de lucha contra las drogas, en el que participó Edwin Congo

Sin embargo, el periodista aclaró que el exjugador colombiano no es alguna de las cabezas de esa red de narcotráfico.

“La vinculación de Congo en esta red es circunstancial, no sería ni uno de los cerebros, ni uno de los protagonistas, sería circunstancial, prestará declaración y posteriormente solo quedará en libertad”, agregó.

Acá otras declaraciones del periodista Jorge Calabrés:

*El porqué lo llamaron a declarar

“Las fuentes policiales no entraron en más detalles, pero sí puede tener relación con alguien que sea uno de los cerebros de esta red de tráfico de drogas, de cocaína, pero todavía no ha transcendido sobre qué es lo que se le vincula. Aún está pendiente la declaración ante el juez, si está en libertad es porque no hay motivos o pruebas y por eso quedó en libertad”.

*Cómo reaccionó el mundo del fútbol

“Con sorpresas reaccionó el mundo del fútbol, es un personaje querido en España, siendo un rostro televisivo en ‘El Chiringuito’, yo mismo he sido compañero de él, eso ha pegado por sorpresa. Aclarará en su momento toda esta situación, que es dolorosa, no es un buen momento para él, pero su vinculación es circunstancial”.

*A qué se dedica Edwin Congo actualmente

“Aquí está dedicado a la televisión, es la profesión que estaba ejerciendo, supongo que hará declaraciones en redes sociales o en el programa en el que está, aún han pasado muy pocas horas”.

