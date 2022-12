Las claves del buen momento de Luis Quiñones en México: se alejó de 'amigos' y pensó en su familia

El atacante colombiano charló con GolCaracol.com y se refirió a lo que ha sido su experiencia en territorio ‘manito’, donde es destacado con Tigres, y de paso habló de la importancia del nacimiento de su segunda hija.

Luis Quiñones es uno de los futbolistas que ponen el nombre de Colombia en alto, en el fútbol mexicano y con Tigres se ganó un lugar en el onceno titular del técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Publicidad

Vea también: Cristian Borja ya piensa en finales en Portugal: jugó en el triunfo 1-0 de Sporting Lisboa sobre Benfica

El atacante ha militado en equipos como Pumas, Lobos BUAP y Toluca, en el balompié extranjero, y Patriotas, Junior, Santa Fe e Itagüí, en nuestro país.

En diálogo con GolCaracol.com, Quiñónes habló de varios temas, como las razones de su buen momento futbolístico y personal, su experiencia en México, sus convocatorias a la Selección Colombia y hasta opinó de Carlos Queiroz.

¿Cómo se siente con su buen presente en Tigres UANL?

Publicidad

“Bien, me siento feliz de poder jugar, compartir cancha con jugadores que son de selección y ser pieza fundamental me llena de alegría para todo esto que se viene, para seguir creciendo futbolísticamente”.

¿A qué se debe esta destacada actualidad en México?

Publicidad

“La confianza que he tenido acá, el respaldo que he encontrado de las directivas, cuerpo técnico y jugadores , es algo que me ha hecho crecer como persona y jugador. Es lo que más me ha ayudado a fortalecer falencias que tenía”.

Cuando regresó a Tigres usted dijo que había madurado en lo personal ¿qué causó que usted lograra eso?

“Yo creo que el nacimiento de mi segunda hija fue fundamental para mí, porque ya tenía dos hijos a los que les tenía que dar ejemplo, y a mi esposa, que eran los únicos que sufrían con mis actos de indisciplina, con mi comportamiento, fue importante para mí darme cuenta de que era por ellos que yo estaba luchando y que no había nadie más. Tenía que cerrar un poco mi círculo de amistades que no me llevaba a nada, y empecé a pensar en lo que realmente valía y por lo sueños que he luchado. Y gracias a Dios eso me tiene jugando y brillando en el fútbol”.

Lea acá: "La gente acá en Oruro me está queriendo matar", jugador colombiano que anotó autogoles en Libertadores

Publicidad

¿Qué tal le ha ido compartiendo con jugadores tan reconocidos como Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac?

“Es algo hermoso para uno como jugador, a mí que me tocaba verlos por televisión y los admiraba. Ahora, tenerlos de compañeros y ser amigo con ellos es bueno. Son con los que más hablo y comparto fuera de la cancha, para crecer futbolísticamente. Es algo maravilloso estar con estos futbolistas que han competido en la élite del fútbol y es bueno que ellos también valoren lo que uno hace”.

Publicidad

¿Qué les ha aprendido específicamente?

“Gignac es exigente, se esfuerza en los entrenamientos y en los partidos, siempre dice que le tiremos centros, eso es importante para nosotros que jugamos de extremos. Él siempre está ahí y así nos llenamos de asistencias”.

Usted comparte con dos colombianos más ¿qué opina de ellos?

“Francisco Meza es un gran jugador, estuve con el en Santa Fe, es un gran defensor y se ha acoplado muy bien al sistema del equipo. Por su parte, Julián Quiñónes viene bien, es un joven que siempre da lo mejor, encontró una posición nueva, porque era ‘9’, y ahora juega por un costado, así ha explotado su potencia y velocidad y ha ayudado mucho al equipo”.

Publicidad

¿Qué le pide el técnico Ricardo Ferretti?

“Siempre me dice que busque ganar los duelos, que vaya hacia adelante, que en el uno a uno marque diferencia porque tengo las cualidades y me llena de confianza. Es un entrenador exigente y más por los jugadores que tenemos porque la competencia es fuerte, entonces la mentalidad es positiva”.

Publicidad

Lea también: Luis Fernando Muriel, con peso ofensivo en Fiorentina 2-2 Roma, por la Serie A

Se ha ganado su lugar en México, ¿cómo han sido sus experiencias?

“Primero la adaptación fue muy buena, llegué a Pumas y tuve la oportunidad de jugar la Copa Libertadores, me acoplé bien al fútbol, acá todos tienen que correr, he contado con el respaldo de los técnicos que he tenido y eso me ha llenado de confianza”.

¿Cómo ve la posibilidad de regresar a la Selección Colombia?

Publicidad

“Creo que eso es lo que más me hace entrenarme con fuerzas, una alegría enorme vestir la camiseta de la ‘tricolor’, acá en Tigres las posibilidades de ir son altas, porque creo que el 80 por ciento de jugadores acá son de selección, y eso da de qué hablar. Hay que seguir marcando la diferencia, por la misma racha y seguirle aportando al equipo para tener una oportunidad”.

¿Qué recuerda de su paso por la Selección Colombia, con José Pékerman?

Publicidad

“Con el profe solo tengo palabras de agradecimiento, me hizo sentir uno más, me dijo que todos éramos iguales, el trato con los muchachos fue muy agradable y es algo que uno quiere vivir siempre y poder regresar”.

¿Qué piensa ahora de Carlos Queiroz?

“Es un técnico que sabe mucho, que tiene mucha experiencia a nivel europeo, se ha ganado las cosas, es alguien que le va aportar mucho a la Selección y es una linda oportunidad para los jugadores que puedan aprender y crecer”.

¿Cuáles son sus sueños en el fútbol?

Publicidad

“Es ir a Europa, estando aquí las posibilidades son altas, esas son mis metas a corto plazo, igual esta es una gran institución, que siempre pelea torneos, no tengo afán, pero es mi sueño competir en la élite del fútbol, espero se dé la oportunidad”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados