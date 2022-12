Las historias de Klopp, según Elkin Soto: “Después de ganar llegaba empapado en cerveza”

El exmediocampista colombiano compartió un año, en Mainz 05, con el actual entrenador del Liverpool; considerado en la actualidad uno de los mejores del mundo.

Fue Jürgen Klopp el que llevó a Elkin Soto al fútbol europeo. El ‘Sultán’, tras ser campeón de la Copa Libertadores, en 2004, con Once Caldas, dio el salto al Barcelona de Ecuador, donde tuvo un gran año y fue fichado así por Mainz 05.

Publicidad

“Yo llegó a Alemania después de que Klopp se sentara con un mánager a ver videos míos de la Copa Libertadores y de mis partidos en Barcelona. Ellos no tenían tiempo para ir hasta Ecuador a verme jugar, entonces se convencieron con los videos”, le dijo a GolCaracol.com.

El accidentado festejo del Once Caldas: “De tanta jaladera se nos rompió la Copa Libertadores”

Así, como un golpe de suerte, fue el paso de Soto a la Bundesliga. “Cuando llegué a Europa, imagínese que Mainz estaba en pleno partido, entonces el mánager me presentó a Klopp en el entretiempo y él, con su estilo particular, le dijo al mánager que si ese sí era Soto, porque como en los videos yo salía con pelo y en ese entonces ya estaba calvo”, contó entre risas.

Ya en plena adaptación, el ‘Sultán’ no ocultó lo fundamental que fue para su carrera el actual técnico de Liverpool.

Publicidad

“Tenía una personalidad arrolladora. Estaba atento de todos los detalles, pendiente del ser humano; me preguntaba si ya había conseguido casa, que cómo estaba mi familia, todo”, rememoró.

“Vivía el fútbol con locura. Después de cada partido llegaba al camerino empapado en cerveza. Festejaba como nadie. Pero cuando perdíamos, era lo contrario; los trabajos de la semana eran intensos. Así como era de alegre, también lo era a la hora de exigir”, prosiguió.

Publicidad

Ido Klopp, llegó Thomas Tuchel; hoy al frente del PSG y quien también puso su cuota en la exitosa carrera de Soto.

“Con él duré cinco años. Tiene una personalidad diferente a Kloop, pero con una capacidad impresionante. Él fue el que me puso a jugar de ‘5’, me convenció, esa era su gran virtud; saberle llegar al jugador”, señaló.

Vieri, en exclusiva: la verdad sobre el Atlético de Madrid, las polémicas y un futuro como DT

En Alemania, ídolo como pocos

“Yo ya tenía listo mi regreso al Once Caldas. Estaba con 34 años y en el momento ideal para poder ir al equipo de mi ciudad en un buen nivel. Sin embargo, llegó esa lesión. Fue una jugada muy rápida en la que la paré, intenté pegarle y me trabó el disparo Rafael Van der Vaart. En segundos se me puso la mente en negro, recibí como una picada y vi cómo la rodilla quedó para el otro lado”, relató Soto al referirse de uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Publicidad

El ‘Sultán’ sufrió una luxofractura de rodilla en su pierna izquierda que lo tuvo alejado de las canchas por un año. Tiempo en el que Mainz tuvo el gesto de renovarle el contrato y de organizarle un partido de despedida, el que entró como capitán en el último minuto por Jhon Córdoba, entonces su compañero.

“La verdad me dolió que Córdoba se haya ido del Mainz para Colonia. Pero bueno, es un gran jugador que seguro va a tener muchos éxitos. Y sí, ese día de la despedida fue increíble, yo no sé cómo hicieron para hacer pancartas y pintar todo el estadio con mensajes en español. En serio que uno mira esas imágenes y es una sensación indescriptible”, rememoró.

Publicidad