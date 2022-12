Las lecciones que aprendió Juan Carlos Osorio viendo entrenar a Michael Jordan en la NBA

El entrenador colombiano, al servicio de la Selección de México, habló en Europa de varios temas importantes de su pasado, presente y futuro.

Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección de México, le concedió una entrevista al diario 'The Sun' en la que recordó momentos en los que se formaba como entrenador, su actualidad y posibilidades de trabajo después del Mundial de Rusia 2018, las dificultades de jugar las Eliminatorias de la Concacaf y de las enseñanzas que recogió viendo entrenamientos de la NBA.

Acá vea los apartes más significativos de las declaraciones de Osorio, que fueron reproducidos por 'Mediotiempo', de México.

"Concacaf es muy difícil, el pasto en los campos es alto y seco, de pronto te lanzan pelotas al campo o la gente se mete para interrumpir los juegos, hay temperaturas encima de los 35 grados. Los estadios no son muy seguros, es una zona geográfica muy complicada, jugar al futbol puede ser inseguro y peligroso, si he de ser honesto".

"He rechazado la posibilidad de extender mi contrato con la Federación Mexicana de Fútbol, la razón es porque quiero ser honesto con mis jefes. Si lo hacemos bien (en Rusia 2018) me gustaría continuar, pero he sido contactado por otras Federaciones y hay algunas por las que tengo sentimientos".

"Recuerdo haber asistido a un entrenamiento de basquetbol de los Chicago Bulls y ahí vi a Michael Jordan y a Dennis Rodman. Todo lo que hacían era relacionado al juego y fue después de eso, de ver a Jordan, que me dije que cuando llegara a ser entrenador todo lo que haría, incluso los temas físicos y de acondicionamiento serían relativos a situaciones de juego específicas".